ONG: Europa investeşte miliarde în proiecte inutile din domeniul gazelor naturale

arată un studiu publicat marţi de ONG-ul Global Energy Monitor, transmite AFP, citează agerpres.ro Analizând proiectele în curs sau preconizate privind construcţia de terminale de import, gazoducte şi centrale pe gaz din ţările membre ale Uniunii Europene şi Marea Britanie, ONG-ul Global Energy Monitor a ajuns la o sumă totală de 117 miliarde de euro, adăugând că aceste proiecte ar spori cu aproximativ 30% capacităţile de import existente.Potrivit Global Energy Monitor, "UE dispune deja de o capacitate de import aproape dublă comparativ cu consumul său" iar centralele electrice pe gaze existente deja funcţionează doar la o treime din capacitatea lor.În plus, toate aceste proiecte nu sunt conforme cu obiectivul privind ajungerea la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon în 2050, adoptat în luna decembrie a anului trecut de state UE, cu excepţia Poloniei, adăugă ONG-ul Global Energy Monitor."Marea Britanie şi UE se pregătesc să înregistreze pierderi de zeci de miliarde de euro pariind pe infrastructuri care sunt incompatibile cu obiectivele europene în materie de luptă împotriva încălzirii globale", avertizează directorul GEM, Ted Nace.Dacă europenii vor să îşi atingă obiectivul privind neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon în 2050, utilizarea energiilor fosile ar urma să scadă cu 29%.La rândul său, Grupul interguvernamental de experţi asupra evoluţiei climatului (Giec) estimează că pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade, consumul de gaze naturale ar trebui să scadă cu 25% până în 2030 şi cu 75% până în 2050.Banca Europenă de Investiţii (BEI) a anunţat încă din luna noiembrie că, începând din 2022, va înceta să mai finanţeze noi proiecte care au legătură cu combustibilii fosili, inclusiv gaze naturale. Parlamentul European urmează să se pronunţe săptămâna viitoare asupra finanţărilor publice şi împrumuturilor de la BEI pentru o listă de proiecte de infrastructuri energetice, dintre care 32 au legătură cu gazele naturale."Deşi vorbesc de urgenţă climatică, autorităţile europene şi naţionale continuă să utilizeze banii contribuabililor pentru a lega Europa timp de mai mult decenii de folosirea energiilor fosile. Gazul natural nu este o energie de tranziţie", a declarat Colin Roche de la ONG-ul Friends of the Earth Europe.