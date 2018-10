Omul de fier al Moldovei. Un poliţist de frontieră s-a aventurat în una dintre cele mai complicate competiţii sportive din lume (FOTO)

Un poliţist de frontieră s-a aventurat în una dintre cele mai complicate competiţii sportive din lume şi a reușit să se înscrie în lista "oamenilor de fier". Este vorba despre Dorin Alexei, care a participat la triatlonul "Iron Man" de la Barcelorna, Spania. Competiţia i-a pus la grea încercare nu doar pregătirea fizică, dar şi starea psihică.



Dorin Alexei are 46 de ani şi este comisar principal în cadrul Poliţiei de Frontieră de pe Aeroportul Internaţional Chişinău. Acum doi ani, alături de cel mai bun prieten al său, Igor Bondarciuc, cel care a şi participat la competiţie împreună cu el, a decis să-şi testeze capacităţile fizice.



"Te fac de fier antrenamentele, atunci îţi căleşte voinţa, mai ales voinţa psihică. Noi pe parcursul antrenamentelor facem distanţe lungi ca să ne testăm organismul, să vedem unde suntem, pentru că 180 de km pe bicicletă nu este simplu", a menţionat Dorin Alexei, participant "Iron Man 2018".



Provocarea cea mai mare a urmat la competiţia "Iron Man 2018" de la Barcelona.



"Barcelona ne-a întâlnit un pic mai furioasă, pentru că marea era cu valuri, a fost un pic mai dificil. Doi kilometri şi ceva valuri în faţă care ne-a epuizat şi ne-a dezorientat, când sunt valurile mari nu prea vezi indicatoarele", a precizat Dorin Alexei.



"IRON MAN" este cea mai completă și mai dificilă probă de triatlon care implică 3,8 km de înot, 180 km de mers pe bicicletă și 42 km de alergare.



"Se înoată 3800 de metri în apă deschisă în mare, apoi urmează ciclismul şi se finalizează cu un maraton de 42 de kilometri. Per total se dă un interval de 16 ore. Per total am făcut în timp de 11 ore şi 33 de minute. Pentru Moldova nu este un rezultat rău, este un rezultat bunişor", a spus poliţistul de frontieră.



Pe parcursul pregătirilor, dar şi în timpul competiţiei, familia i-a fost cel important susţinător: "M-a ajutat foarte mult când eram pe a treia etapă, pe alergări, deja când puterile te părăsesc, dar faptul că te gândeşti că aproape de finiş este familia ta, doi feciori care te aşteaptă îţi dă un pic de curaj "



"Iron Man 2018" s-a desfăşurat în data de 7 octombrie la Barcelona. În competiţie s-au înscris peste 3.500 de participanţi.