Omul de afaceri ÎMPUŞCAT la Moscova este originar dintr-un sat din Găgăuzia

Omul de afaceri împuşcat ieri în suburbia Moscovei, Dmitrie Sarov, este originar din satul Djoltai, Găgăuzia.

Potrivit gagauzinfo.md, acesta are o afacere în domeniul transportării bunurilor, motiv pentru care a şi avut loc atacul asupra sa.

CITEŞTE ŞI Moldovean ÎMPUŞCAT de un killer la Moscova. Momentul a fost surprins de camerele VIDEO

Sarov a fost victima unui atac armat în plină stradă ieri dimineaţă. Acesta a fost împuşcat de 7 ori şi se află momentan în stare critică, după ce a fost rănit de un glonte.

Mai mulţi poliţişti au grijă de securitatea omului de afaceri, în secţia de reanimare a unui spital din localitate.

"Am ieşit din casă la 7 dimineaţa. Trebuia să ieşim împreună cu soţia, însă am decis să ies de unul singur mai devreme. Killer-ul a deschis focul asupra mea din spate. Am reuşit să fug la etajul doi din scara din vecinătate", a povestit victima jurnaliştilor ruşi.

Atacatorul a fost reţinut operativ după cele întâmplate şi este dcumentat penal pentru tentativă de omor şi deţinere ilegală de arme.