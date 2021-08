Omul de afaceri care s-a izbit violent cu motocicleta într-un podeţ din Călăraşi se deplasa cu 100 kilometri pe oră

Omul de afaceri de 32 de ani din Capitală care a rămas fără un picior după ce s-a izbit violent cu motocicleta într-un podeţ din Călăraşi se deplasa cu 100 kilometri pe oră. Asta anunţă poliţia în urma unei anchete preliminare. Bărbatul nu era în stare de ebrietate, mai precizează oamenii legii.

Potrivit ofiţerului de presă al Inspectoratului de Poliţie Călăraşi, Cristina Vicol, pe porţiunea respectivă viteza maximă admisă este de 90 de kilometri pe oră, iar drumul era acoperit cu prundiş. Între timp, motociclistul rămâne internat în stare extrem de gravă la Institutului de Medicină Urgentă.

Purtătoarea de cuvânt a instituţiei, Dorina Arsene, a menţionat că el este conştient şi a fost internat în secţia Terapie Intensivă. Individul are multe amenzi rutiere la activ. În perioada 2010-2021, el a fost sancţionat contravenţional de agenții de patrulare de 18 ori. Şapte dintre procesele verbale sunt pentru depășirea limitei de viteză. Iar acum un an, bărbatul a fost implicat într-un scandal cu poliţiştii din Capitală. Motociclistul se afla sub influenţa drogurilor şi i-a înjurat pe oamenii legii.

