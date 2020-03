OMS explică numele virusului COVID-19 şi al bolii pe care o provoacă acesta

Virusurile şi bolile pe care le pot declanşa au deseori nume diferite. Spre exemplu, virusul HIV este virusul care declanşează SIDA.Virusurile şi bolile pe care le provoacă pot primi denumiri diferite din mai multe motive, în funcţie de anumite procese şi de obiectivele oamenilor de ştiinţă. În general, conform OMS, virusurile primesc nume în funcţie de structura lor genetică pentru a facilita procesul de dezvoltare al testelor pentru diagnostic şi medicamentelor sau vaccinurilor. Numele unui nou virus este stabilit de Comitetul Internaţional pentru Taxonomia Virusurilor (ICTV).Bolile primesc denumiri care să permită discuţii şi informări cu privire la modalităţile de prevenire, de limitare a răspândirii, cu privire la severitatea şi tratament. Bolile primesc denumiri oficiale din partea OMS în cadrul sistemului de Clasificare Internaţională a Bolilor (International Classification of Diseases - ICD).ICTV a anunţat că numele noului coronavirus este "sindrom sever respirator acut coronavirus 2 - SARS-CoV-2)" la 11 februarie 2020. A fost ales acest nume ţinând cont de similarităţile genetice dintre noul coronavirus şi coronavirusul responsabil pentru focarele de SARS din 2003. Deşi înrudite, cele două virusuri sunt diferite.OMS a anunţat că numele noii boli este "COVID-19" tot la 11 februarie 2020, urmând liniile directoare stabilite alături de World Organisation for Animal Health (OIE) şi de Food and Agriculture Organization din cadrul ONU (FAO).