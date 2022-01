Omicronul bagă moldovenii în spitale. Multe infectări, puține paturi

Valul cinci al pandemiei provocat de Omicron a început în forţă în ţara noastră: cu multe infectări şi puţine locuri în spitale. Majoritatea celor internaţi sunt nevaccinaţi. Deşi tulpina africană nu provoacă complicaţii severe, tratamentul este anevoios. Din acest motiv, doctorii fac un nou apel către moldoveni - să se vaccineze."Până la Anul Nou noi am avut până la 15 pacienţi maxim pe zi, acum practic s-a triplat numărul de pacienţi. În Delta aveam 25-30, doar că pacienţii erau cu mult mai gravi decât în Omicron", spune şefa secţiei primiri urgente, Spitalul "Sfântul Arhanghel Mihail", Veronica Țugulschi."Infecţia este destul de contagioasă este suficient o respiraţie sau o atingere şi te poţi infecta."În zona Primiri Urgente a Spitalului "Sfântul Arhanghel Mihail" din Capitală ajung până la 40 de bolnavi în 24 de ore, însă medicii se așteaptă, în următoarele zile, la o dublare a numărului de internări. Printre cei care au nevoie de ajutor este şi un doctor, în vârstă de 39 de ani."Acum mai bine mă simt, merg spre recuperare. Când am ajuns aici nu puteam respir, dacă scoteam masca, nu puteam respira."Plămânii bărbatului au fost afectaţi în proporţie de 40% în doar trei zile de la primele simptome, spun medicii." -Vă puteţi ridica? - Acum da. Înainte dacă mă ridicam din pat puteam să leşin."Medicii susţin că au reuşit ca printr-o minune să-şi scoată colegul din ghiarele morţii."Din prima zi i-am făcut remdisiviral intravenos, altfel nu ar fi fost aici cu noi", spune Veronica Țugulschi.Deşi medicii constată o scădere a numărului de cazuri grave, majoritatea pacienţilor trec cu greu peste boală:"Fac forme intestinale, cu diaree, vome şi temperatură de până la 40, care este foarte greu de suportat."Medicii spun că cea mai bună imunitate împotriva noului coronavirus se crează în urma imunizării."Noi avem pacienţi, care sunt a treia oară bolnavă e COVID-19, am avut chiar şi pacient care a trecut şi a patra oară prin boală. Şi nu sunt vaccinaţi, se infectează şi spun că nu se mai vaccinează deja", a declarat şefa secţiei ATI COVID-19, Spitalul "Sfântul Arhanghel Mihail", Cornelia Voitic.Din cele 320 de locuri de la Spitalul Sfântul "Arhanghel Mihail", rezervate pacienţilor cu COVID , 16 sunt la Terapie Intensivă. În prezent, doar două mai sunt libere. Dacă numărul de infectări va creşte, se va da o adevărată luptă pentru un pat la ATI."Vedeţi că absolut toţi pacienţii sunt cu ventilator lângă ei, deci toţi practic au nevoie de ventilaţie asistată."Doctorii din Spitalul "Sfântul Arhanghel Mihail" susţin că deocamdată, nu au avut printre pacienţi nicio persoană imunizată cu schema completă. În schimb, a crescut numărul bolnavilor care şi-au injectat o doză sau două de ser anti-COVID.