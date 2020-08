Omenirea trăieşte ”pe datorie”. Resursele naturale pe care le poate produce planeta într-un an au fost consumate

De sâmbăta trecută și până la sfârșitul anului trăim pe datorie. Omenirea a consumat până în 22 august toate resursele naturale pe care le poate produce planeta Pământ într-un an. Deși datele sunt alarmante, pentru că am consumat de 1,6 ori mai mult decât este în stare să ofere natura, totuși stăm mai bine decât anul trecut, când am epuizat resursele cu trei săptămâni mai devreme.

Cei de la Global Footprint Network, care fac aceste calcule anual, spun că această întârziere se datorează carantinei şi reducerii activităților din cauza pandemiei. ONG-ul a început să facă aceste măsurători din 1970. Atunci, omenirea consuma resursele naturale produse planeta noastră într-un an în data de 29 decembrie.

Astfel, oamenii erau într-un echilibru cu natura şi consumau exact cât le oferea Pământul.