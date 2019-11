OMC permite Chinei să impună sancţiuni împotriva unor produse americane

foto: realitatea.net

China a obţinut vineri permisiunea Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) pentru a impune sancţiuni împotriva unor produse americane în valoare de 3,579 miliarde dolari pe an, într-un dosar care datează dinaintea izbucnirii războiului comercial dintre primele două economii ale lumii, informează AFP, citată de Agerpres.



Este pentru prima dată când OMC permite Chinei să sancţioneze produsele americane. Cu toate acestea, în cererea sa iniţială, formulată în urmă cu şase ani, Beijingul a solicitat posibilitatea de a sancţiona produse americane în valoare de peste 7 miliarde dolari pe an.



Litigiul vizează măsurile anti-dumping introduse de Washington pentru a restricţiona importurile de produse chineze ieftine.



În decizia anunţată vineri, un panel de arbitraj de la OMC a decis că exportatorii chinezi au suferit pagube în valoare de 3,579 miliarde dolari pe an ca urmare a măsurilor anti-dumping introduse de Washington. Ca urmare a deciziei de vineri, China poate cere acum organismului de soluţionare a disputelor (DSB) din cadrul OMC permisiunea de a impune tarife vamale suplimentare pentru produsele americane importate cu o valoare de până la 3,579 miliarde dolari în fiecare an.



Decizia OMC vine în momentul în care cele mai mari economii ale lumii încearcă să încheie prima fază a unui acord comercial complex. Consilierul Casei Albe, Larry Kudlow, a declarat că preşedintele Donald Trump şi negociatorii americani sunt foarte optimişti că această primă fază se va finaliza.