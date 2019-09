Omagiu pentru victimele atentatelor din 2001. New Yorkul şi-a stins luminile, iar la memorialul din Arizona au bătut clopotele durerii

La 18 ani de la producerea sângeroaselor atentate din 11 septembrie, rănile se închid cu greu. În semn de omagiu pentru victimele de atunci, New Yorkul şi-a stins luminile, iar la memorialul din Arizona au bătut clopotele durerii şi au fost amplasate sute de steaguri cu numele celor ucişi de teroriştii Al Qaida.



Preşedintele Donald Trump şi prima doamnă au marcat tragicele evenimente printr-un minut de reculegere la Casa Albă.



Ulterior, cuplul prezidenţial a mers la Pentagon, unde a avut loc o ceremonie comemorativă. Trump a lăudat eforturile pompierilor, militarilor şi civililor pentru eforturile depuse ca să salveze vieţi în 11 septembrie 2001. Liderul de la Casa Albă a subliniat că teroriştii vor plăti scump dacă vor mai ataca poporul american.



"Nu căutăm conflicte, dar dacă cineva va îndrăzni să lovească pământul nostru, americanii vor răspunde cu toată forţa. Niciun inamic nu poate depăşi puterea copleşitoare şi pregătirea forţelor armate americane", a menţionat Donald Trump.



La memorialul de la Pentagon s-a recules şi fostul preşedinte american George W. Bush, care a depus o coroană de flori în memoria miilor de oameni morţi în urmă cu 18 ani. Un omagiu special a venit şi din partea celebrului creator de modă Michael Kors, care a avut o prezentare specială în cadrul Săptămânii Modei de la New York.



"Noi propunem ceva nou şi diferit, ne respectăm trecutul şi astfel, am adus pe scenă ţinute sport, pe care noi le-am inventat. America nu e ţara rochiilor elegante", a declarat Michael Kors.