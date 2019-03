Omagiu pentru Mihai Volontir. Renumitul actor ar fi împlinit astăzi 85 de ani

Renumitul actor Mihai Volontir ar fi împlinit astăzi 85 de ani. Marele artist a lăsat o amprentă adâncă în istoria cinematografiei moldovenești, dar și a Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Bălţi căruia i s-a dedicat întreaga viață.



"- Pe mult timp la noi?

- Nu ştiu. Poate şi pentru totdeauna.

- De ce v-au plăcut aşa locurile noastre?

- Mult timp am căutat ce-i al meu.

- Şi aţi găsit?

- Am căutat şi am găsit. "



Foștii colegi de scenă ai marelui actor își amintesc cu drag de cel care a fost Mihai Volontir.



"Pe atunci când era obiceiul, se numea ”наставник”, deci o personalitate, un actor mai în vârstă, hai să zicem mai practic îl numea ”наставник” la un actor tânăr. Și eu am avut mare noroc ca Volontir să-mi fie ”наставник”. Avea caracter așa mai, ceva frumos ceva părintesc care, îți dădea să joci te punea să faci repetiții", a declarat Anatol Răcilă, ex-director, Teatrul Național ”Național Vasile Alecsandri” din Bălți.



"Cum îl vedeți aici în fotografie așa era, un om zâmbitor un om blând un om visător", a spus Lidia Noroc-Pânzaru, artistă emerită.



Bustul din bronz a regretatului actor va fi instalat pe Aleea Clasicilor Culturii Naționale din oraşul Bălţi, alături de alte personalităţi notorii din Moldova.



"Urmează să instalăm bustul de ”Limba Nosatră”. Noi în genere am vrut pentru ziua oraşului, dar sculptorul dovedeşte să facă partea lui da întreprinderea care toarnă bronzul nu dovedeşte. Coastă toată lucrarea aceasta 200 de mii de lei", a zis Boris Grițunic, arhitect.



Mihai Volontir s-a născut la 9 martie 1934 în satul Glinjeni, raionul Rezina. A jucat pe scena Teatrului Național ”Vasile Alecsandri” aproape șase decenii. Marele actor s-a stins din viaţă în septembrie 2015, la vârsta de 81 de ani.