Om de zăpadă uriaș la Tohantin. Cine a creat gigantul de trei metri

Un om de zăpadă uriaş a devenit vedeta comunei Tohatin. Creația are o înălțime de peste trei metri și a fost construită de familia Ziliborș.

Aceştia i-au dat și un nume potrivit, "Toha". Stăpânul casei, Pavel Ziliborş spune că ideea i-a venit spontan şi a fost ajutat cu drag de cei trei copii ai săi. Construcția a durat aproape două ore.



"Când a căzut prima zăpadă, am ieșit afară și am văzut că este multă zăpadă. Mi-a venit o idee ca să fac o babă grandioasă, mare. Am trezit copii, am baut un ceai și care cu găleata, care cu lopata", a spus locuitor al comunei Tohatin, Pavel Ziliborș.



Responsabilitatea pentru pregătirea accesoriilor i-a revenit Cristinei, fiicei mai mari.



"Nasturii i-am făcut din vopsea roșie, am făcut un brâu, o

curea din vopsea neagră. I-am pus luminițe ca noaptea să fie mai frumos. Un fular ca să-i fie cald și o floare în piept ca să avem un an mai bogat în 2018."



Mai în glumă, mai în serios, cea care a botezat omul de zăpadă, inspirat din denumirea localităţii, a fost Doina, fiica mijlocie.



"A fost într-o glumă de la satul Tohatin și am hotărât să punem prescurtat Toha, băbuța Toha."



Partea cea mai grea i-a revenit celui mare mare dintre toţi - fiului Ruslan.



"Eu m-am ocupat mai mult de partea de sus, capul, mâinile, le-am făcut mai mari, parcă s-a ocupat cu bodybuilding-ul."



Omul de zăpadă a devenit o adevărată atracție pentru oamenii din Tohatin, dar și pentru cei din localitățile vecine, care vin să-l admire. Proprietarul îi primeşte ca un adevărat gospodar, cu vin fiert.



"Băieți, veniți mai aproape și serviți câte o cană de vin moldovenesc cu ardei roșu."



"Am văzut baba pe rețelele de socializare, sunt din satul vecin și m-a impresionat. Are trei metri și douăzeci. Așa ceva nu am mai văzut."



"Am venit să o vedem, să ne fotografiem și cum vedeți, oamenii ospitalieri, ne-au servit și cu vin fiert, cu porțile mereu deschise."



Membrii familiei Ziliborș spun că au lăsat porțile deschise pentru oricine dorește să admire omul de zăpadă.