OLYMPIC FEST 2019 la Chișinău. Detalii despre festivalul sportiv

Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se va transforma din nou pentru o zi în locul de desfășuare a unui eveniment sportiv de amploare. Acolo va avea loc un festival al sporturilor olimpice. A noua ediție a Olympic Fest se va desfășura pe 18 mai și va fi dedicată Jocurilor Europene de la Minsk.



"Este un eveniment de amploare, ce ne demonstrează pe an ce trece că este binevenit. Nu în zadar avem așa nume frumoase în sportul moldovenesc. Ne bucurăm mult că în ultimii doi ani am reușit acest eveniment să-l organizăm cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și al Primăriei, care dă un impuls mai valoros acțiunilor noastre", a declarat Nicolae Juravschi, președinte CNOS.



"Sunt convins că evenimentul va fi petrecut la cel mai înalt nivel. Este cel mai mare eveniment sportiv al anului, cel mai de amploare. Se așteaptă până la 10.000 de participanți și vreau să vă mulțumesc pentru organizarea acestui frumos eveniment", a spus Radu Rebeja, secretar de Stat.



Şi în acest an organizatorii au pregătit mai multe concursuri distractive: atât pentru copii, cât şi pentru cei maturi. Aceștia au venit și cu câteva surprize pentru toți participanții.



"Anul acesta, în premieră, la turneul de mini-fotbal vor participa copiii, unde vor participa 6 cluburi sportive din municipiul Chișinău. O altă zonă nouă, pe care noi anul acesta încercăm să o promovăm, este zona sportivă floorball. Federația sportului școlar va organiza diverse activități sportive cu peste 700 de elevi din municipiul Chișinău", declarat Ocravian Ciobanu, organizator.



În cadrul festivalului sportiv se va desfășura și tradiționala Cursă Olimpică, care va ajunge la cea de-a 28-a ediție. La ea vor participa toți doritorii, indiferent de vârstă sau abilități fizice.



Patru mii de participanți, care vor ajunge primii la linia de sosire după parcurgerea distanței de 3 kilometri și jumătate a Cursei, vor primi și un număr de participare la Tombolă. Astfel, cei mai norocoși se vor alege cu diverse premii. Precum ar fi: boxă portativă, trotinetă sau bicicletă. Nu va lipsi tradiţionala cursă a părinţilor la alergat cu cărucioare şi schimbatul de scutece.



La Olympic-Fest va fi organizată şi o competiție în cadrul căreia vor evolua nouă echipe de jurnalişti, inclusiv şi echipa postului nostru de televiziune.