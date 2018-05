Olympic Fest 2018 la Chişinău. Jurnaliştii Publika TV, în acţiune la evenimentul sportiv din PMAN

Aceştia au alergat şi au jucat fotbal, volei, tenis de masă sau handbal. Ei spun că evenimentul a fost o bună ocazie să facă un pic de mişcare."Sportul este viaţa. Din an în an vin tot mai mulţi şi mai mulţi. De ce? Fiindcă conştientizează că a fi sănătos este o necesitate", a spus Ion Ojog, profesor de educaţie fizică."Ne-am pregătit. Am venit împreună cu colegii mei de şcoală""A fost puţin grea, dar mă bucur de aşa eveniment şi încerc în fiecare an să ajung măcar printre primii"Printre cei care s-au aliniat la start a fost şi Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc şi secretarul de Stat Radu Rebeja, care a venit împreună cu familia."E ziua sportului şi desigur aici cu toată familia la sărbătoare. Băieţii de vreo două săptămâni deja se pregătesc", a spus Radu Rebeja, secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării."Eu cred că, pentru distanţe mici, pregătirea mea încă este foarte bună, aşa că invit pe toată lumea să participe şi la Olympic Fest şi să se bucure de această zi minunată de primăvară", a spus Monica Babuc, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.Milena, în vârstă de zece luni s-a dovedit a fi cea mai rapidă. Mama ei spune că este foarte bucuroasă, doar că nu şi foarte surprinsă."Ea e antrenată aşa mereu acasă.""Astăzi ne-am adunat o echipă din redactori, reporteri, producători, din toate domeniile şi am arătat că putem să conlucrăm nu doar la serviciu, dar şi în afara lui", a spus Tudor Ioniţă, redactor externe, căpitanul echipei."Sperăm că mulţi, pentru care experienţa de astăzi a fost prima, îi va face să facă şi ei sport şi să devină sportivi de performanţă", a spus Nicolae Juravschi, Comitetului Național Olimpic și Sportiv.