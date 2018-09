Olympic EcoFest 2018 va desfăşura la sfârşitul acestei săptămâni în Parcul Valea Morilor din Capitală

foto: publika.md

O nouă ediţie "Olympic EcoFest" se va desfăşura la sfârşitul acestei săptămâni în Parcul Valea Morilor din Chişinău. Sâmbătă, 29 septembrie, conform programului, va fi organizată o cursă în jurul lacului dar şi alte probe sportive precum volei pe plajă, iahting, badminton, ciclism sau taekwondo. Evenimentul are ca scop promovarea modului sănătos de viaţă şi educarea ecologică a cetăţenilor.



"Ne propunem ca să fie cât mai valoroase şi cât mai răspândite evenimentele sportive. Deja avem o tradiţie frumoasă, în fiecare an se sporeşte numărul participanţilor. Vedem în societate cât de bine sunt privite şi venite aceste evenimente sportive", a spus preşedintele CNOS, Nicolae Juravschi.



La acest festival se va disputa şi Cupa "Canoe Gold Juravschi-Reneiski". În cadrul acestei întreceri vor avea loc mai multe curse pe distanţa de 200 şi 500 de metri.



"Vin toţi participanţii din republică. Concurenţa din an în an creşte şi se măreşte. Este interesant. Pentru mine, să fim sinceri, va fi ca un antrenament, deoarece este începutul sezonului. Nu sunt în cea mai bună formă în care pot fi eu la nivelul meu", a spus canotorul, Oleg Nuţă.



"Lacul nu este standard pentru cursa olimpică, adică nu are o mie de metri. Am decis să facem o cursă de metri. Tot este o cursă, care se practică la Campionatul Mondial şi chiar la Jocurile Olimpice", a spus preşedintele CNOS, Nicolae Juravschi.



Tot în Capitală, în aceste zile, a fost dat startul "Săptămânii Europeane a Sportivului". Moldova participă în premieră la acest eveniment, realizat de reprezentanţii Uniunii Europeane în ţara noastră.



"Noi am îndemnat asociaţiile sportive din republică, cluburile să organizeze în această săptămână mai multe evenimente sportive în teritoriu. Desigur, această săptămână se va încheia cu sărbătoare frumoasă la Valea Morilor sâmbătă", a spus secretarul de stat MECC, Radu Rebeja.



În cadrul celei de-a patra ediţii "Olympic EcoFest", Membrii Familiei Olimpice vor planta copaci în parc.