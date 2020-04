Olimpiada Europeană de Matematică, în mediul online. Trei eleve din țara noastră au obţinut medalii de bronz

Concurenţii au fost supravegheaţi video pe durata testelor, iar unul dintre părinți a fost observator.Două dintre ele sunt colege la un liceu privat din Capitală."În primul rând, este foarte diferit în mediul online. La olimpiada propriu-zisă, în zilele în care scriem subiectele, în jurul nostru putem să vedem toți participanții din toate țările. Anul acesta însă, am putut să văd doar colegele din țara mea. În al doilea rând, anul acesta au fost subiectele mult mai grele", a spus Adelina Andrei."Matematica îmi plăcea încă din clasele primare. Cred că prin clasa a cincea am început la primele olimpiade să particip. Cumva, an de la an, și statutul olimpiadelor a devenit mai serios, dar și eu mai pregătită eram", a precizat Mădălina Griza."Toate regulile au fost mult mai în serios. Am avut la dispoziție patru ore jumătate, ca să rezolvăm trei probleme. Și noi chiar câteodată nu observăm cât de repede trece, dar ne învățăm să reușim în patru ore jumate să rezolvăm cât putem", a explicat Mădălina Griza."Noi tot timpul ne pregătim de concursuri de matematică, cele naționale și internaționale. S-a primit că ne-am pregătit la distanță, dar ne-am pregătit. Sunt mulțumit de fete, dar anul acesta au fost problemele mai complicate decât anul trecut", a declarat Marcel Teleuca, profesor de matematică.