Olga Lucovnicova a câştigat „Best European Short” pentru filmul de scurt metraj „Nanu Tudor”

Talentul tinerei generaţii din cinematografia moldovenească e recunoscut în străinătate: regizoarea Olga Lucovnicova a obţinut încă un premiu pentru filmul de scurt metraj „Nanu Tudor” la „European Film Awards”, de luna trecută de la Berlin. Olga a câștigat la categoria „Best European Short”."Premiul din acest an îi revine Olgăi Lucovnicova. Felicitări.""Nanu Tudor" este o incursiune în copilăria regizoarei, care vorbeşte despre abuzurile TAIAT la care a fost supusă de un unchi. Olga Lucovnicova a vrut să tragă un semnal de alarmă în privinţa pericolului pe care rudele şi persoanele apropiate, care au un comportament inadecvat, îl pot reprezenta pentru copii."- Sunt păcate care se iartă, dar sunt care nu se iartă.- Da, eu nu vă pot ierta.- Tu nu mă poţi ierta? Ei da. Ei, tu o să câştigi mai multe păcate. Nici pe tine nu o să te ierte nimeni."Olga Lucovnicova a lucrat la scenariu şi la procesul de post-producţie."Am lucrat timp de şapte luni asupra scenariului filmului. În această perioadă de şapte luni am citit foarte multă literatură despre psihologia copiilor, despre traumele din copilărie şi vizualizarea lor în cinematografie. Eram în acelaşi timp şi regizor, şi director de imagine, şi inginer de sunet, apoi editor de film şi protagonist în acelaşi timp.", a declarat Olga Lucovnicova, regizoare.A depus o muncă enormă şi nu în zadar: scurtmetrajul este foarte apreciat în străinătate."Recent filmul a fost premiat de Academia Europeană de film. Este o distincţie extrem de mare pentru mine şi complicată, pentru că trebuia să parcurg un drum foarte complicat ca să ajung în nominaţie.", a declarat Olga Lucovnicova, regizoare.Premiera Mondială a filmului a avut loc în martie 2021 la unul dintre cele mai importante festivaluri din lume, cel de la Berlin, unde Olga a luat "Ursul de Aur" pentru cel mai bun scurtmetraj."Când am auzit titlul filmului şi numele meu, am început să tremur toată, a plecat pământul de sub picioarele mele. Nu îmi venea să cred. Trebuia să verific de mai multe ori ştirea, ca să ştiu că am luat "Ursul de Aur", nu e argintiu, nu e menţiune.", a declarat Olga Lucovnicova, regizoare.Până acum, "Nanu Tudor" a fost proiectat în peste 40 de ţări. Olga Lucovnicova a mai realizat scurtmetrajele "O crenguță de scoruș", "Nu am, moarte, cu tine nimic", "Valurile pustiului" și "Nu e sfârșitul".