Olesea Stamate: Starea de urgenţă ar putea fi prelungită. Până la dizolvarea actualului Parlament ar mai putea apărea surprize

Starea de urgenţă ar putea fi prelungită, teoretic, şi până la dizolvarea actualului Parlament ar mai putea apărea surprize, e de părere Olesea Stamate, consilier prezidenţial pe probleme juridice. Reprezentantul preşedintelui a declarat la PRIME că scrutinul anticipat ar putea soluţiona criza politică, însă recunoaşte că alegerile ar putea tergiversa reforma justiţiei.Olesea Stamate:"Este un parlament care a votat în ultima perioadă mai multe legi care au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională. Parlamentul la moment nu este dizolvat şi respectiv competenţele acestui Parlament nu sunt limitate şi am putea să ne aşteptăm la mai multe surprize neplăcute din partea acestui Parlament, din păcate."Olesea Stamati estimează că reforma justiţiei va dura în jur de 5 ani şi că primele rezultate se vor vedea după schimbarea şefilor instituţiilor.Olesea Stamate:"În momentul în care va fi curăţat CSM, CSP, Curtea Supremă de Justiţie, Conducerea Procuraturii Generale. Lucrurile vor începe să se schimbe."Consilierul prezidenţial a criticat sistemul de justiţie dar a adăugat că sunt şi oameni oneşti care trebuie promovați şi susţinuţi. Fostul ministru la Justiţiei a criticat lipsa de iniţiativă a procurorului general.Olesea Stamate:"De acum un an şi jumătate de când avem în funcţie noul procuror general, nu am văzut ca procurorul general să vină o dată la şedinţa CSM cu solicitarea de a ridica imunitatea unui judecător pe motiv că au nevoie să pornească o urmărire penală pe acest caz. Şi tot procurorii se plâng pe judecători."