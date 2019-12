Olesea Stamate: Nagacevschi ştia despre demersul privind eliberarea lui Filat

Fostul ministru al Justiţiei, Olesea Stamate, a confirmat că a fost de câteva ori la penitenciarul nr. 13, dar spune că nu a vizitat celula lui Vlad Filat. Mai mult ea spune că nu a fost informată de către administraţia penitenciarului despre existenţa unui demers de eliberare a fostului premier.

"După mine este ciudat acest demers din partea Penitenciarului nr 13. Nu că ar fi legală sau ilegală. Este ciudat, pentru că ştiu că în multe alte cazuri administraţia penitenciarelor refuză aceste demersuri, care vin din partea avocaţilor deţinuţilor, care vin şi solicită eliberarea condiţionată înainte de termen şi administraţia penitenciarelor refuză, or, aici vedem o acţiuni co-activă din partea administraţiei penitenciarului, care este cumva disproporţionată, după părerea mea, vis-a-vis de alţi deţinuţi", a declarat Olesea Stamate pentru Publika TV.

Ea a spus că a aflat despre eliberarea lui Vlad Filat din presă. "Nu m-au informat şi, conform procedurii, asemenea demersuri se fac nici nu de ANP, ci de administraţia penitenciarului, în care se deţine persoana. Aceste lucruri nu se coordonează cu Ministerul Justiţiei. Astfel eu nu am aflat şi nici nu ama vut de unde să ştiu, decât dacă ar fi fost binevoitori cei de la conducerea penitenciarului să mă informeze sau să mă întrebe. Şi era ziua în care era demis guvernul. Cred că ar fi fost un moment şi mai puţin oportun să mă întrebe despre demersul pe care l-au făcut", a spus Stamate.

Ea a recunoscut că a fost la penitenciarul nr. 13 într-o vizită inopinată, printre alte vizite întreprinde în cadrul monitorizării activităţii penitenciarelor, dar a negat că a fost şi în celula lui Filat.

"Am fost nu doar la penitenciarul nr. 13, am fost la mai multe penitenciare din ţară. Iar penitenciarul nr. 13 a fost primul la care mi-am făcut vizita în calitate de ministru, pentru că vroiam să văd care este starea lucrurilor acolo, or acesta este unul dintre cele mai complicate penitenciare pe care le avem", a mai spus Stamate.

Ulterior, într-o postare pe Facebook, Olesea Stamate a precizat că, potrivit legislatiei în vigoare asemenea demersuri nu necesită a fi coordonate cu Ministerul Justiţiei.

"Însă ținînd cont de faptul ca este un caz de rezonanță, un asemenea demers ar fi trebuit sa fie coordonat cu conducerea ministerului. Nu știu dacă e coincidență faptul ca conducerea penitenciarului a emis acest demers exact in ziua când a căzut guvernul din care făceam parte", scrie fostul ministru al Justiţiei.

În acelaşi timp, Stamate a sugerat că Fadei Nagacevschi ştia despre acest demers, dar "nu ar fi comunicat despre acest fapt tocmai pentru a pune pe responsabilitatea guvernului precedent acest caz".