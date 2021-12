Olesea Stamate, despre majorarea salariilor judecătorilor: "Eu am citit amendamentele. Eu ştiam că avizul este negativ". Ce spun unii politicieni

Şefa Comisiei Juridice, Numiri şi Imunităţi a parlamentului, Olesea Stamate, a propus amendamentul pentru majorarea salariilor judecătorilor Curţii Constituţionale până la 82 de mii de lei, care a şi fost votat de Parlament, deşi ştia că avizul Guvernului era negativ. A recunoscut chiar ea la o emisiune televizată, unde a încercat să explice de ce a procedat aşa.



"- Eu am citit amendamentele. Eu ştiam că avizul este negativ. - Şi de ce aţi citit? - Ăăă, deci... Am vrut să abordăm subiectul acesta împreună, în plenul parlamentului cu deputaţii şi ulterior să discutăm şi cu guvernul dacă nu cumva a fost admisă o eroare. Şi în cazul în care a fost admisă o eroare, probabil guvernul putea să-şi revizuie avizul.", a declarat Olesea Stamate, preşedintele Comisiei Juridice, Numiri şi Imunităţi.



Astfel, legea cu privire la salariile judecătorilor Curţii Constituţionale a fost votată, deşi pentru amendamentele care prevăd cheltuieli suplimentare, avizul pozitiv al Guvernului e obligatoriu. Cu toate acestea, Stamate consideră că nu a comis nicio ilegalitate.



"Dar care-i încălcarea legii? Unde scrie că nu poţi să dai citire amendamentului? - Şi de ce l-aţi votat, l-aţi supus votării? L-am propus. - Şi s-a votat. De 60 şi ceva de deputaţi, membri PAS. Şi nu-i nicio încălcare? - Da' unde-i încălcarea? Legea ar fi putut fi declarată neconstituţională.", a declarat Olesea Stamate, preşedintele Comisiei Juridice, Numiri şi Imunităţi.



Anterior, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a dat vina pe grabă pentru adoptarea legii în lipsa avizului.



"Graba strică treaba. Noi am avut cumva senzaţia că guvernul a dat aviz pozitiv, între timp, lucrurile se precipitau.", a declarat Igor Grosu.

preşedintele Parlamentului



Fostul premier Ion Chicu a scris pe Facebook că prin acel amendament, Olesea Stamate a sperat că nimeni nu-şi va da seama cum stau lucrurile, iar preşedintele Curţii Constituţionale, Domnica Manole, va primi în sfârșit mita politică deschisă sub formă de salariu de 90 mii lei lunar. În încheierea postării, Chicu i-a cerut demisia Olesei Stamate.



Domnica Manole a declarat pentru postul nostru de televiziune că nu comentează afirmaţiile politicienilor.



Salariile judecătorilor Curţii Constituţionale urmau să crească până la 82 de mii de lei în urma modificarii politicii bugetar-fiscale propuse de parlamentarii PAS Olesea Stamate, Veronica Roșca și Igor Grosu. Ulterior, reprezentanţii opoziţiei au anunţat că unele amendamente încalcă prevederile constituţionale, în lipsa avizului pozitiv al Guvernului.

După câteva zile, în care opinia publică şi experţii au criticat amendamentul, iar opoziţia a anunţat că va sesiza Curtea Constituţională, reprezentanții Înaltei Curţi au anunţat că judecătorii îşi rezervă dreptul să nu comenteze această situație și nici declaraţiile apărute în presă. Ulterior, preşedintele Maia Sandu a restituit Parlamentului pentru reexaminare politica bugetar-fiscală în care printre altele se regăsea şi amendamentul controversat. Chiar şi aşa, salariile judecătorilor de la Curtea Constituţională vor creşte cu aproape 13 mii de lei, adică până la peste 55 de mii de lei lunar, deoarece rămân în vigoare alte modificări operate de Parlament.