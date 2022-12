Oleg Serebrian, DECLARAȚII după întrevederea cu reprezentantul politic al Tiraspolului, Vitalii Ignatiev

Chişinău a propus cinci variante posibile privind soluţionarea problemei livrărilor energiei electrice pe malul drept al Nistrului de la Centrala de la Cuciurgan. Detaliile, deocamdată, însă nu pot fi divulgate în condiţiile în care discuţiile nu au ajuns încă la finalitate, iar propunerile au rămas deocamdată fără răspuns din partea Tiraspolului.

Declaraţiile au fost făcute de vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, după întrevederea cu reprezentantul politic al Tiraspolului, Vitalii Ignatiev, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor responsabile din domeniul energetic.

După întrevedere, Serebrian şi Ignatiev au ieşit separat la declaraţii pentru presă şi au anunţat că urmează să aibă loc încă o întrevedere până la sfârşitul acestui an.

"Probabil că va fi nevoie de discuţii suplimentare în zilele următoare. Totuşi, trebuie să recunosc că aşteptările noastre sunt moderate. Au fost discutate mai multe scenarii, cinci scenarii posibile, ele urmează a fi analizate şi de o parte, şi de o altă, Chişinău a venit cu aceste cinci propuneri. Nu avem deocamdată răspunsul."



Anterior, ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a declarat că unul dintre soluţii posibile este majorarea volumelor de gaz pentru stânga Nistrului în schimbul livrărilor de energie electrică. Purtătorul de cuvânt al Biroului pentru Reintegrare, Mariana Sarî, a precizat pentru postul nostru de televiziune că nu poate să ne spună dacă acest subiect a discutat în cadrul întrevederii.



Întrevederea dintre Oleg Serebrian şi Vitali Ignatiev a avut loc la sediul misiunii OSCE de la Chişinău. Înainte de întrevedere, reprezentantul politic al Tiraspolului a făcut declaraţii în care a acuzat Chişinău în sistarea livrărilor de curent electric pe malul drept al Nistrului.



"Dacă este un volum suficient de gaz, care este necesar pentru producerea energiei electrice, atunci ea se produce. Este foarte important ca partea moldovenească să înţeleagă obiectiv poziţia "Gazprom-ului", care încheie contract cu Gazprom, dacă înţeleg, atunci e bine, dacă nu, există anumite probleme, eu cred că acum există anumite probleme".



Deja după întrevedere, Vitalii Ignatiev a menţionat că acest subiect urmează să fie clarificat de experţii din cadrul grupurilor de lucru de pe cele două maluri ale Nistrului.



" - În ceea ce ţine de livrările de energie electrică pe malul drept al Nistrului. Totuşi puteţi să ne spuneţi ce condiţii a impus Tiraspolul? Noi cu domnul Serebrian am decis ca experţii în domeniul energeticii vor organiza discuţie. Bine, experţii despre ce volume au discutat? - Haideţi să întrebaţi pe experţii."



În ce ţine de adresarea Tiraspolului către Moscova pentru a soluţiona problema volumelor de gaze livrate pentru Moldova, administraţia nerecunoscută din stânga Nistrului este în continuarea unui răspuns.



"Există anumite reacţii în regim de lucru. Deocamdată o scrisoare oficială drept răspuns noi nu am primit".



De asemenea, în cadrul întrevederii a fost discutat problema importului medicamentelor care ajung pe malul stâng al Nistrului. Tiraspolul insistă pe nomenclatorul propriu şi acuză Chişinău de blocajul livrării acestei mărfi.



"Am subliniat încă o dată foarte clar că intenţia noastră este crearea unui spaţiu comun, apropierea celor două maluri ale Nistrului, inclusiv cel medical şi farmaceutic, nu crearea unor spaţii legale paralele. Facem ce ne stă în puteri pentru a soluţiona problemele din domeniu sănătăţii, dar nu vom merge în întâmpinarea celor care doresc recunoaşterea unui alt nomenclator".



Amintim, din noiembrie, Centrala de la Cuciurgan a sistat livrările de energie electrică pe malul drept al Nistrului. Motivul invocat a fost reducerea de către "Gazprom" a volumelor de gaze pentru Moldova. Subiectul crizei energetice a fost discutat cu reprezentantul politic al regiunii, Vitali Ignatiev, la sfârşitul lunii octombrie. Atunci, Chişinăul şi Tiraspolul nu au reușit să ajungă la un numitor comun privind raționalizarea coordonată a consumului de gaz și energie electrică.