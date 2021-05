Oleg Reabciuk a primit medalia de aur și trofeul, pe stadionul Georgios Karaiskakis din Pireu

Internaționalul moldovean, Oleg Reabciuk este campion al Greciei cu acte în regulă. Fotbalistul naționalei Moldovei a primit medalia de aur și trofeul în cadrul unei ceremonii fastuoase organizate de club pe stadionul Georgios Karaiskakis din Pireu.Fotbaliștii au sărbătorit pe cinste câștigarea titlului după meciul cu POAK Salonic din campionat.În atmosfera feerică de pe stadion, Reabciuk a declarat că deja visează să joace în Liga Campionilor."Nu am un obiectiv individual, există doar obiectivul echipei. Vrem să jucăm cât mai bine în grupele Ligii Campionilor și, desigur, să câștigăm campionatul, ca de obicei."Reabciuk a câștigat primul să titlu din carieră. El s-a transferat la Olympiakos de la Pacos Ferreira chiar în prima zi a noului an. De atunci el jucat pentru gruparea elenă 25 de meciuri în toate competițiile, inclusiv și în Liga Europei.Oleg Reabciuk, care a fost desemnat cel mai bun fotbalist moldovean al anului trecut, are ocazia uriașă de a mai câștiga un trofeu cu Olympiakos în acest sezon. Echipa sa va juca finala Cupei Greciei cu PAOK Salonic pe 22 mai.