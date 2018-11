Olandezul Rafael van der Vaart şi-a anunţat retragerea din activitate

Fostul internaţional olandez Rafael van der Vaart, care în vară semnase pentru echipa daneză de fotbal Esbjerg fB, şi-a anunţat, luni, finalul carierei, scrie agerpres.ro.



În vârstă de 35 de ani, van der Vaart a jucat doar în trei partide în acest sezon în care l-a avut coleg la Esbjerg pe internaţionalul român de tineret Adrian Petre.



Van der Vaart agaţă ghetele în cui din cauza accidentărilor recurente: ''Mă opresc aici. Am venit aici pentru a juca fotbal, nu pentru a face recuperare. Nu mai simt plăcerea fotbalului. Doream să fiu un bunic fotbalist, dar nu este posibil aşa ceva''..



Van der Vaart a disputat nu mai puţin de 109 meciuri pentru naţionala Olandei, marcând 25 de goluri.



El şi-a făcut debutul ca fotbalist profesionist în 2000, la Ajax Amsterdam, după care a mai jucat la Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Betis Sevilla şi FC Midtjylland.



Adrian Petre declara recent pentru AGERPRES despre faptul că este coleg cu van der Vaart: "Să ai un aşa jucător lângă tine în vestiar, să poţi învăţa din experienţele lui este ceva minunat. Doar lucruri bune poţi învăţa de la Van der Vaart, atât în teren, cât şi în afara lui. În ultima perioadă el nu prea a jucat pentru că are o accidentare şi nu vrea să rişte la final de carieră. Dar eu sunt mândru şi onorat că am ocazia să joc cu el. Înainte îl vedeam doar la televizor când juca la Real Madrid sau Tottenham. Nici nu puteam să mă gândesc că voi juca vreodată fotbal cu el. Dar în fotbal nu se ştie niciodată unde ajungi".