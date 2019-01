Olanda sărbătoreşte 350 de ani de la moartea lui Rembrandt van Rijn. Va fi deschisă o expoziţie exclusivă cu lucrările sale

Olanda îl sărbătoreşte pe pictorul Rembrandt van Rijn, la împlinirea a 350 de ani de la moartea sa, relatează agerpres.ro Galeria Mauritshuis din Haga a lansat, miercuri, o expoziţie specială în cadrul căreia toate picturile semnate de Rembrandt sunt expuse într-o singură colecţie dedicată pictorului olandez. Printre operele de artă se numără ultimul autoportret al artistului, dar şi faimoasa lucrare ''The anatomy lesson of doctor Nicolaes Tulp'' din 1632."Rembrandt are o însemnătate specială pentru fiecare generaţie"Muzeul expune în premieră toate cele optsprezece picturi care au intrat în colecţia instituţiei de-a lungul secolelor fiind considerate iniţial opere originale realizate de Rembrandt. Dintre acestea, unsprezece au fost pictate de maestrul olandez, conform rezultatelor celor mai recente analize ştiinţifice, iar cinci lucrări au fost atribuite altor pictori. Alte două opere urmează să fie examinate mai amănunţit.Muzeul Rijksmuseum din Amsterdam, care deţine cea mai mare colecţie de opere realizate de Rembrandt, urmează să expună toate lucrările pictorului în cadrul unei colecţii proprii, începând din februarie.