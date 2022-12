"Okean Elzî", la Chișinău. Legendara trupă ucraineană a evoluat în cadrul turneului "Help for Ukraine"

Mii de voci au cântat în susţinerea Ucrainei pe cea mai nouă şi grandioasă scena din Chişinău. Legendara trupă ucraineană "Okean Elzî" a ieşit în faţa sălii arhipline a centrului multifuncţional "Chişinău Arena" şi a încântat publicul.

Concertul a avut loc în cadrul turneului "HELP FOR UKRAINE", în cadrul căruia se strâng fonduri pentru susţinerea ţării vecine. Evenimentul a început cu evoluţia "Moldovan National Youth Orchestra" care a prezentat publicului un program de cântece în stil rock.



Trupa "Okean Elzî" a fost aşteptată de mii de oameni. Mulţi dintre ei au venit cu drapelul Ucrainei la concert, iar unii chiar s-au îmbrăcat în hainele naţionale ale ţării vecine.



Solistul trupei "Okean Elzî", Svyatoslav Vakarchuk, s-a adresat moldovenilor şi le-a mulţumit pentru suportul acordat ţării sale.



"Aş vrea să mulţumesc întregii Moldove, fiecăruia dintre cei care se află în sală, vă mulţumesc tuturor pentru susţinerea Ucrainei. Vă mulţumesc mult, mult, mult! Mulţumesc, Moldova!"



Cei care au venit la "Chişinău Arena" au dansat şi au cântat împreună cu trupa preferată.



"Foarte frumos, foarte sufleteşte. Cel mai important că este cu dragostea faţă de oameni!"



"Atmosfera este foarte frumoasă, se simte susţinerea pentru Ucraina. Eu sunt din Ucraina."



Printre spectatori au fost şi cetăţeni ucraineni.



"Mă simt fain pentru că îi dor de mulţi ani".



"Este un eveniment de succes pentru Moldova, pentru că este ceva nou".



"Concertul a fost extraordinar de frumos, am primit maximum plăcere împreună cu prietenii şi familia. Aţi văzut ce s-a întâmplat aici, în faţa scenei, oamenii au trăit împreună acest concert", a menționat CHIRIL GABURICI, fostul prim-ministru al Republicii Moldova.



Iar acest bărbat a venit din Rusia şi spune că de la începutul războiului a condamnat agresiunea ţării sale împotriva Ucrainei.



" - De ce aţi venit aici? - Eu am venit să susţin Ucraina să câştige împotriva agresiunei ruse".



Pe tot parcursul evenimentului în holul "Chişinău Arena" au putut fi cumpărate produse cu simbolurile trupei.



"Suntem la Chişinău din luna martie. Astăzi la Chişinău a venit nu oricare trupa, a venit ţara mea. Aici este scris "Eu nu voi ceda fără luptă". Cu aceasta inscripţie am spus totul."



"Noi iubim Ucraina, noi ne facem griji pentru ea. Ne doare inimă."