Ofițerii SPPS au luat locul doi la un campionat mondial

Tărie de caracter, curaj, dedicație și pregătire fizică de invidiat. Acestea sunt principalele calități ale ofițerilor Serviciului de Protecție și Pază de Stat care au participat la campionatul mondial "Bodyguard-2021". Competiția a avut loc în orașul Cerkasî, Ucraina, iar echipa SPPS-ului s-a clasat pe locul doi din cele 27 de echipe din șase țări.



Cinci ofiţeri ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat au participat la ediţia din acest an. Ei spun că au muncit două luni ca să facă față celor opt probe.

Marcel Trudov participă la acest campionat din 2014. În toți acești ani, ofițerul SPPS ne-a spus că s-a perfecționat.



"Sunt opt probe, dintre care trei sunt doar de trageri. Este lupta corp la corp, acordarea primului ajutor medical, auto în condiții extreme Permanent noi am evoluat mai bine și mai bine", a declarat Marcel Trudov.



Iar Andrei Smecal participă la campionat deja al patrulea an. El spune că toate echipele au fost bine pregătite și că au avut concurenţă.



"Am muncit mult, iar de rezultate suntem în principiu, mulțumiți. Am fi vrut să fie și mai bune, dar din păcate, din cauza juriului neobiectiv am fost nevoiți să luăm locul doi. Campionatul ne-a dat posibilitatea să arătăm cum suntem, să arătăm echipa și noi suntem din țara unde trebuie să fim buni și să avem rezultate maxime", a precizat Andrei Smecal.



Pe lângă probele în grup, ofițerii au avut și unele individuale. Aceștia au reușit să obțină locul de frunte la tragerea la țintă: "Acolo este pusă o țintă. Aici la noi nu se închide, dar la competiție se închide. Ea stă deschisă în jur de cinci secunde. Deci, ținta se deschide. Sunt puse cinci, iar una din ținte este cu arme, iar acolo trebuie să efectuezi trei împușcături".



Echipa SPPS s-a clasat și în 2019 pe locul doi. Totuși, ofițerii susțin că vor munci pentru a deveni şi mai buni.



"Un ofițer de protecție trebuie să posede practic toate calitățile începând de la pregătirea psihologică. După care merg celelalte: pregătirea fizică și tactică. Mai avem de lucru și mergem înainte. Noi campioni suntem. Am fost campioni în anul 2017", a declarat Marcel Trudov, ofițer SPPS.



Campionatul Mondial "Bodyguard – 2021" s-a desfășurat timp de trei zile și se află la a 10-a ediție. La această competiție au participat atât echipele instituţiilor de stat, cât şi a celor private.