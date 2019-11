OFICIALII ROMÂNI AU VOTAT. Ce declarații au făcut candidații

Oficialii români au participat la alegerile prezidenţiale încă de la primele ore ale dimineţii, aşa cum s-a întâmplat şi la scrutinele precedente. Până la ora 11:30, prezenţa la vot la nivel naţional a fost de 12,46 la sută. Dintre candidaţi, Viorica Dăncilă a venit prima la secţia de votare, însoţită de soţul său şi colega de partid, Lia Olguţa Vasilescu. Social-democrata a declarat că a votat din inimă şi cu inima.



"Am votat pentru o Românie care să meargă înainte, nu spre o vreme când nu aveam drepturi, nu aveam libertăţi. Am votat pentru un mandat la Cotroceni în care să vedem mai multă implicare, mai multă muncă, mai mult respect şi devotament faţă de poporul român", a declarat candidata, Viorica Dăncilă.



La fel ca în primul tur al prezidenţialelor, Klaus Iohannis a venit singur la o secţie de votare din Bucureşti, fără soţia sa, Carmen. Candidatul PNL a declarat că a votat pentru o Românie europeană, modernă şi normală.



"Votăm pentru viitorul României, pentru direcția în care va merge România mai departe. Azi este ziua campionilor cu ștampila votat în mână", a declarat candidatul, Klaus Iohannis.



La rândul său, premierul român, Ludovic Orban, a declarat, la ieşirea din secţia de vot, că nu are emoţii privind rezultatul acestor alegeri.



"Am votat pentru o Românie care să se dezvolte, o Românie în care instituțiile statului să servească cetățeanul, în care legea e lege pentru toți. Sper să fie un scor cât mai categoric”, a menționat premierul României, Ludovic Orbanю



Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, a solicitat urna mobilă şi pentru al doilea tur al scrutin al alegerilor prezidenţiale. Pe parcursul anului, Iliescu a fost internat de mai multe ori din cauza problemelor cardiace.

Printre românii care au votat în Diaspora a fost şi noul procuror european, Laura Codruţa Kovesi. Aceasta şi-a exercitat dreptul de vot a o secţie din capitala Finlandei, unde s-a fotografiat cu membrii comisiei.