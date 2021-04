Premieră în fotbalul englez! Oficialii Premier League au creat galeria celebrităților, cunoscută în întreaga lumea ca Hall of Fame.Astfel, englezii și-au propus să recompenseze cei mai reprezentativi fotbaliști care au scris istorie în prima ligă a fotbalului din Albion. În galerie vor fi incluși cei mai importanți jucători care au evoluat în Anglia începând cu 1992.Primii doi selectați sunt foștii mari atacanți care au scris istorie în Premier League, Thierry Henry și Alan Shearer, iar lista se va mări periodic.Peste un an, Premier League în actualul său format va împlini 30 de ani de existență și până atunci fanii vor putea alege cei mai mari jucători care să fie incluși în Hall of Fame-ul fotbalului englezesc. Jucătorii eligibili pentru a fi selectați în această categorie sunt cei retrași înainte de 1 august 2020.Fanii vor alege încă 6 fotbaliști care li se vor alătura lui Shearer și Henry.