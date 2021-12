Oficialii Ligii Nord-Americane de hochei pe gheaţă au suspendat meciurile dintre echipele americane şi canadiene din cauza COVID-19

Impactul coronavirusului asupra sportului se răspândeşte! Oficialii Ligii Nord-Americane de hochei pe gheaţă au decis suspendarea meciurilor dintre echipele americane şi canadiene din cauza COVID-19. Decizia este în vigoare până pe 27 decembrie.Aşadar, în total au fost amânate 12 partide, dintre care trei ale celor de la Montreal Canadians, cu New York Islanders, New York Rangers şi New Jersey Devils.De asemenea, cei de la conducerea NHL au anunţat că vor preciza în zilele următoare dacă vor permite jucătorilor să participe la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing.Olimpiada este programată în perioada 4-20 februarie.