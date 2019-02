Ofertele pentru vacanţa de vară, prezentate la un târg. Turcia şi Grecia se menţin în topul preferinţelor

Spania, Tunisia, Emiratele Arabe sau Thailanda sunt doar câteva dintre destinaţiile de vis propuse de agenţiile de turism celor care îşi doresc o escapadă exotică.

Ofertele, care pornesc de la câteva sute de euro şi ajung până la câteva mii, pot fi comparate în cadrul târgului de profil deschis zilele acestea la Chişinău.



Pentru a atrage clienţii, agenţiile de turism au pregătit materiale video şi foto. O vacanţă de o săptămână în Spania costă cel puţin 400 de euro pentru o persoană, iar în regim all inclusive la cinci stele, costul ajunge la o mie de euro.



"Destinaţiile noi de bază ar fi Spania, Portugalia, Spania cu toate insulele şi destinaţiile continentale. Se mai solicită gen Tunisia, Thailanda, Maroc.. încep să crească cererile şi pe destinaţiile mai puţin cunoscute", a spus managerul agenţiei de turism, Cătălina Adam.



Reprezentanţii agenţiilor de turism spun că reducerile cele mai mari le-au avut în perioada sărbătorilor de iarnă, dar că au şi acum o reducere de 5 la sută.



"Sunt ofertele speciale pe care le avem anume pentru această perioadă din data de 7 până pe 10 februarie, deci sunt nişte reduceri adiţionale", a spus managerul unei agenţii de turism, Anna Russu.



Pentru cei cu un buget mai restrâns există ofertele clasice: în Turcia un sejur la mare începe de la 250 de euro pentru şapte zile, iar pentru ofertele all inclusive, preţul ajunge la 500 de euro de persoană.

În Grecia, preţurile au crescut până la 600 de euro de persoană pentru o săptămână. Unii vizitatori spun că se aşteptau la oferte mai convenabile.



Preţurile cam pipărate, da ce să facem. Reduceri am înţeles că o să fie aici, dar nu prea este tot aceea ce spune şi pe telefon.



După buzunar noi alegem, în jur la o mie de euro. În Turcia vrem, în Bulgaria am fost, acuma vrem în Turcia.



Avionul costă foarte scump şi am patru persoane în familie şi de asta şi am venit că vreau ceva să bronez să fie mai ieftin din timp, şi eu sper că ceva o să găsesc.



Târgul de oferte turistice poate fi vizitat până duminică, inclusiv.