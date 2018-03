OFERTE PENTRU VACANŢA DE PAŞTE. Unde preferă să meargă moldovenii

Agenţiile de turism şi centrele de pelerinaj spun că le oferă clienţilor reduceri, în funcţie de destinaţii şi numărul de locuri disponibile.



"Ne fac reduceri şi hotelele şi ghizii. Peste tot este cel mai bine din timp. Zece, 15 procente şi cinci procente. Cu cât mai repede rezervi cu atât. La Paşte mulţi pleacă în România că este mai mai aproape", a spus directorul agenţiei de turism, Nina Belei.



"În Ucraina le dăm nişte pliante la pelerini şi dacă fac cinci pelerinaje, al şaselea este gratis. Sau dacă mai aduc alţi pelerini cu ei, trei, patru pelerini, pentru cel care aduce este gratis pelerinajul. Se fac reduceri şi în Ţara Sfântă, 10, 20 de euro, 30, depinde de pelerinaj", a spus directorul adjunct centru de pelerinaj, Victor Ghimpu.



Mulţi moldoveni spun că îşi doresc mult să meargă în pelerinaj.



"Am şi eu o dorinţă mare să ajung la Suceava să mă închin la moaştele lui Sfântul Ioan de la Suceava. Nu am fost niciodată şi aş vrea".



"Eu aş dori să plec mai clar şi cuprinzător pe muntele Athos, dar nu am posibilitate trebuie să îmi fac paşaportul biometric".



"Dacă aş avea posibilitate aş pleca şi eu în Israel. Mormântul lui Iisus aş vizita şi e o ţară destul de frumoasă mi-ar plăcea să văd. Este costisitor totuşi pentru salariile noastre".



"Eu doresc tare mult să mă duc la Ierusalim la locurile sfinte. Eu acolo aş vrea să văd şi eu locurile că eu am citit despre viaţa Domnului. Pentru mine e scump şi nu am".



În acest an, Paştele ortodox este sărbătorit în data de 8 aprilie.