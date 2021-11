Oferte de muncă pentru TOȚI. În Capitală a fost organizat Târgul de Cariere

„O expertiză necesară ar fi în domeniul securității informaționale, care căutăm candidat potrivit şi cu expertiză. O altă experienţă ar fi în gestionarea analizei financiare şi planificării. La moment avem funcţii vacante în jur de 35 de poziţii.”, a declarat Lucia Dumitre, reprezentantul unei bănci din țară.„Primordial, pentru noi sunt angajații din sfera de vânzări, agenți de vânzări, manageri vânzări, specialişti în domeniul marketing.”, a spus Silvia Tănas, reprezentantul unei firme de construcții.„În primul rând, aveam un salariu foarte bun, domeniul IT este foarte cunoscut pentru un salariu foarte motivant.”, a precizat Milesa Croitor, reprezentantul unei companii IT.Vizitatorii Târgului de Cariere ne-au spus că sunt în căutarea unul loc de muncă care să le ofere siguranță financiară.„La acest moment mă interesează domeniul economic. Sigur salariul este la bază, locuri de muncă, colectivul sigur, dar cel mai motivant este salariul.”„- Soţul a lucrat până la 64 de ani, dar după condițiile de securitate, nu mai are dreptul să lucreze acolo, acolo numai până la 55 de ani.- Poate la serviciul pază, electrician sau ceva legat de ventilaţie.”„Până când nu am găsit nimic interesant pentru feciorul meu, dar asta, de exemplu, ar fi am interesant pentru fiica mea. O să-i propun să vină să vorbească.”Organizatorii ne-au spus că, în acest an, cele mai multe oferte de muncă sunt din domeniul comerțului.„Sunt cele mai active companii din piaţă şi oferă peste 200, 300 locuri de muncă. Domeniile sunt destul de variate, începând de la comerţ, inginerie, până la transporturi aeriene. Majoritatea ofertelor sunt pentru Republica Moldova, dar sunt câteva şi pentru România şi altele pentru ţările din Europa.”, a menționat Claudiu Stanciu, organizatorul evenimentului.Târgul de Cariere va fi deschis şi mâine.