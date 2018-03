OFERTE DE MUNCĂ PENTRU TINERI: Peste 50 de companii, prezente la Târgul de Cariere

foto: publika.md

Salarii de cel puţin şase mii de lei, cu posibilitate de avansare în funcţie. Asta cer tinerii care au venit la Târgul de cariere din Capitală. Companiile însă sunt dispuse să ofere lefuri mari doar pentru cei cu experienţă. Cei mai mulţi angajatori prezenţi la eveniment sunt din domeniile financiar-bancar şi IT.



"În special avem domenii ce ţin de politica monetară, cercetări economice şi aplicate, supraveghere bancară", a spus recruiterul BNM, Natalia Zobolotnâi.



Şi Ministerul de Interne caută specialişti.



"Astăzi la Târgul de Cariere am venit cu o ofertă de 265 de locuri vacante în domeniul ordinii publice, tehnologii informaţionale, medicină şi alte domenii din domeniul serviciului militar prin contract" a spus reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri,Serjan Pavel.



La târg au venit şi companii din România.



"Pe viitor căutăm să ne dezvoltăm, vom face o investiţie de aproximativ 2 milioane de euro în care o să fie nevoie de până la 100 de angajaţi. O să fie nevoie de mecanici, ingineri. Şi cel mai mult căutăm absolvenţi din Republica Moldova deoarece sunt mulţi manageri de transport care ştiu limba rusă şi le este mai confortabil să comunice în limba rusă", a spus reprezentantul companiei de transport, Jan Ruso.



Dacă unii caută salarii mai mari, alţii sunt gata să facă voluntariat.



"Eu sunt muzicant de profesie. Aici am găsit un post vacant. Oamenii îi ajută pe copiii bolnavi de cancer şi mi-am propus candidatura ca pianist, pentru a-i susţine prin concerte de caritate".



Şi vârstnicii au venit la Târgul de cariere. Unii dintre ei nu au fost deloc modeşti.



La eveniment au fost prezente peste 50 de companii din ţară şi din străinătate. Salariile propuse au variat între trei mii de lei şi trei mii de euro, în funcţie de calificare şi experienţă.