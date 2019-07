Oferă GRATIS locuinţa. Interpreta Victoria Lungu caută stăpâni pentru casa părintească din satul Grinăuți (VIDEO)

Interpreta Victoria Lungu caută stăpâni pentru casa părintească din satul Grinăuți, raionul Râșcani. Cântăreaţa vrea să ofere locuinţa, pe un termen de până la 15 ani, unei familii care are nevoie de adăpost şi spune că nu va cere nicio plată în schimb, ci doar să aibă grijă de gospodărie.



Casa unde a crescut şi a copilărit interpreta apare şi în una din producţiile sale muzicale. Victoria Lungu spune că de un an, în locuinţă nu mai stă nimeni, dar nu are de gând să o vândă. Anunţul despre intenţia de a oferi casa pe mâini bune, interpreta l-a postat pe facebook.



"Vreau neapărat să găsesc o familie bună, care are nevoie de un locușor, o gură de rai, pentru că așa zic eu acolo. Sunt florile mamei, sunt locurile minunate pe care eu le întrețin", a menţionat Victoria Lungu.



Interpreta spune că ține mult la cuibul părintesc:



"Pentru mine casa părintească este în primul rând amintirea părinților și evident că niciodată nu m-am gândit s-o vând și n-am s-o vând niciodată. Doar că îmi doresc foarte mult să respire, să trăiască".



La scurt timp după plasarea anunţului, câteva familii deja s-au arătat interesate:



"Am rămas surprinsă, când am postat acest video. Au început să mă sune foarte multă lume. Au început să-mi trimită fotografii cu familiile. Am reușit să mă văd cu câteva familii".



Interpreta spune, însă, că va dărui casa acelei familii care are cea mai mare nevoie de ea.



"Nici pe o secundă nu m-am gândit să vreau bani de la cineva. Invers, o să ajut eu și o să fac tot posibilul să aibă din ce trăi. Rugămintea mea e să aibă grijă de ceea ce înseamnă casa părintească. Le-am promis că o să le cumpăr o văcuță, niște păsări. Am și un câine de care sunt legată foarte tare și aș vrea să fie acolo când vin eu. O să am grijă să aibă viza de reședință acolo, să fie copiii înscriși la școală, la grădiniță", a declarat Victoria Lungu.