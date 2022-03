Odesa, zguduită de explozii: O rachetă a căzut chiar în curte. Am sunat-o pe soţie, să-mi iau rămas bun

Odesa a fost zguduită de explozii. Numeroase case au fost bombardate şi distruse de rachete. Totuşi, autorităţile anunţă că nu s-au înregistrat victime printre civili, datorită faptului că localnicii au reuşit să coboare în adăposturi.



"Am ieşit repede, nici nu am reuşit să-mi îmbrac pantalonii bine, strigam să nu împuşte. Am simţit că vor bombarda, am alergat în subsol şi imediat s-a produs explozia. O rachetă a căzut chiar în curte. Am sunat-o pe soţie, să-mi iau rămas bun", a spus un bărbat.

"Când alergam spre buncăr, am auzit cum rachetele cad peste casă, peste acoperiş. Am reuşit să ne adăpostim la timp. Un vecin de-al meu a fost rănit uşor la mână, noi l-am bandajat", un alt bărbat.

Ucrainenii au ripostat şi au distrus o navă rusească, aflată în largul mării, lângă portul Odesa. Purtătorul de cuvânt al Administrației Militare Regionale a anunţat că armata ucraineană a distrus o navă rusească.

"După luptele din largul mării au fost avariate câteva case din Odesa. Slavă Domnului, nimeni nu a fost rănit. Rămânem uniţi până la victorie", a menționat Serghei Bratchuk, purtător de cuvânt al Administrației Militare Regionale Odesa.



În Marea Neagră plutesc mine, iar unele au ajuns până aproape de Bulgaria, fiind o ameninţare reală pentru toate ambarcaţiunile. Guvernul de la Sofia menţionează că forţele navale şi autorităţile civile iau măsuri extraordinare de supraveghere şi sunt pregătite să neutralizeze dispozitivele explozive.