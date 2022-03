Odată cu venirea primăverii, pe tarabe au apărut primele urzici și leurda. Un pacheţel cu o sută de grame de urzici costă zece lei, iar o legătură de leurdă se vinde cu cinci lei. Nutriţioniştii susţin că aceste plante ajută la detoxifierea organismului, precum şi la prevenirea şi tratarea anemiei.Gospodinele spun că bucatele din urzici şi leurdă se prepară ușor și nu necesită multe ingrediente."- O pregătesc cu ou fiert și cu smântână sau cu maioneză. - Dar urzicile? - Da, o pun în supe, borș. Mama pregătea și un fel de sos din urzică.""- Vreți să cumpărați leurdă? - Da. - Dar la ce o folosiți? - La salată. - Pentru ce-i benefică leurda? - Vitamine".Vânzătorii spun că plantele sunt culese din pădurea de la Căpriana şi se bucură că au cumpărători."La mai multe este bună, e medicinală urzica, cum se ştie de la bunicuţa care ne-a spus că e foarte vitaminoasă."."Da, cumpără, pentru că organismul are nevoie să iasă din avitaminoza asta de primăvară, iarnă. Să prindă la puteri, să muncească și să trăiască mai departe.”"- Urzici am avut, dar deja le-am vândut. - Cumpără lumea. - Da. - Pentru ce le cumpără? - Spun că prepară tocăniţă sau ceai".Nutriționistul Diana Dascălu spune că leurda şi urzica conţin foarte multe vitamine şi previn mai multe boli.''Este bogată în vitamina C, K, vitamina din grupul B-urilor, vitamina A. De asemenea are efecte diuretice, detoxifiante şi de curăţire a sângelui.''Potrivit nutriționistului însă pentru a nu-şi pierde din vitaminele pe care le are urzica trebuie să fie consumată crudă.''Forma sucului, să stoarcem printr-un storcător, sau să punem la un robot de bucătărie, să o mixăm cu un pic de apă, după care scurgem compoziţia şi o bem. Procesul termic duce automat la o pierdere a nutrienţilor şi la urzică şi alte vegetale, dar uite să ştii că acei care îşi doresc să bea tinctură, oamenii care au obezitate, kilograme în plus, având un efect diuretic le recomand să bea ceai de urzică.''