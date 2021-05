Odată cu relaxarea restricţiilor, parcurile Capitalei s-au transformat în spaţii pentru spectacole în aer liber

Parcurile Capitalei s-au transformat duminică în spaţii pentru spectacole în aer liber, după relaxarea restricţiilor antiepidemice. Dimineaţa a început cu sunete de fanfară în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, apoi spectatorii au fost invitaţi pe Aleea Pictorilor din Parcul Catedralei Mitropolitane, unde a fost organizat un concert cu participarea elevilor Școlii de Muzică „Eugen Doga”.În Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” a avut loc cea de-a 27-a ediţie a concursului de muzică de fanfară."Sunt prezente 10 colective de fanfară-orchestră din Municipiul Chişinău, din instituţiile de învăţământ, ciclul primar, gimnazial şi liceal. Scopul acestui eveniment este promovarea muzicii de fanfară în colectivele de copii."Dacă pentru spectatori evenimentul a fost o plăcere, pentru tinerii instrumentişti a fost un adevărat examen."Foarte mult, m-am străduit foarte mult ca să ajung aici. Am muncit foarte mult ca să depun tot.""Stăteam la fanfară vreo două - trei ore jumate. Îmi place mult la fanfară pentru că cântecele acestea îmi dau multe emoţii.""M-am pregătit foarte mult, mai ales că acesta a fost primul meu concert. Este cea mai frumoasă zi din lume.""Am repetat foarte mult, chiar şi în plus. Chiar mă bucur că sunt aici."Şi învăţătorii copiilor spun că pentru copii concertul de astăzi a fost unul deosebit."Un eveniment foarte important pentru copilaşi care s-au pregătit timp de un an de zile, necătând la condiţiile care sunt la ziua de azi, cu pandemia am lucrat mai mult individual, pentru noi aceasta e o mare sărbătoare."Şi spectatorii au fost încântaţi de spectacolul micuţilor."Este frumos şi contribuie foarte mult la dezvoltarea copiilor.""Ei îşi dau foarte mult străduinţa şi ei sunt foarte bucuroşi că ies în public, că cineva îi apreciază, le bate din palme.""Extraordinar, îmi place foarte mult."Pe Aleea Pictorilor din Capitală a răsunat muzica elevilor de la şcoala de muzică„Eugen Doga”.Maestrul Eugen Doga a fost prezent la eveniment."Mă vedeţi în calitate de spectator obişnuit. Mă uit, uite un puradel când cântă la ţambal, extraordinar de frumuşel. Domeniul muzicii cere multă muncă, insistenţă, dragoste. Mult timp a fost amorţit acest sector, chiar parcul ăsta eu nu cred că el a fost undeva alintat de această atenţie, de această muzică."Oamenii spun că le-a fost dor de concertele în aer liber."Am stat un an de zile, n-am avut nimic, acum este foarte bine"."Este un concert minunat, în aer liber, în sfârşit un picuţ avem posibilitatea să stăm fără măşti.""Sufletul cere concerte, relaxări, cât de cât, aşa relativ, dar la natură se poate.