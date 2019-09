Octavian Ţîcu: Semnarea acordului dintre blocul ACUM şi PSRM este o EROARE POLITICĂ

"Semnarea acordului temporar dintre blocul ACUM şi Partidul Socialiştilor este o eroare politică". Acesta este una dintre declaraţiile făcute de Octavian Ţîcu în cadrul unei conferinţe. Deputatul a menţionat şi faptul că acordul semnat legitimează Partidul Socialiştilor şi compromite valorile blocului ACUM.

"M-am expus şi anterior critic cu referinţă la numirile care s-au făcut în bloc, la numirile şi cârdăşiile cu paridul Socialiştilor. Am fost cel care nu am semnat acordul de constituire a acestei alianţe între ACUM şi PSRM. Mi-am dorit ca blocul ACUM să fie o entitate compactă unică cu o singură fracţiune, în care toţi membrii blocului să se regăsească plenar şi nu fragmentaţi pe linie de partid pentru că noi nu am avut afiliere de partid.

Cu regret, rivalităţile din interiorul blocului ACUM care s-au revărsat şi în campania electorală locală, lipsa de coeziune şi cel mai important politizarea acestei schimbări care s-a făcut în sistem de triunghi între PSRM, PAS şi PPDA, a compromis foarte mult valorile blocului ACUM. Această decizie pe care am luat-o astăzi este legată de semnarea acordului temporar dintre blocul ACUM şi Partidul Socialiştilor pe care o consider o eroare politică, care legitimează Partidul Socialiştilor şi compromite valorile pe care blocul ACUM le-a promovat în campania electorală.

Consider că acordul temporar semnat la 8 iunie cu partidul Socialiştilor nu a fost îndeplinit în totalitate şi ar fi oferit o perspectivă de colaborare continuă fără ca el să fie reiterat într-un act de guvernare plenar care înseamnă aducerea partidului Socialist în actul de guvernare. Regretabil este faptul că cele trei componente, PSRM, PAS şi PPDA, au procedat la un circ ieftin, semnând acest acord după arestarea Marinei Tauber şi a Reghinei Apostolova, încercând să cumpere electoratul şi arătând că această alianţă ar merge. Nu aşa am văzut această schimbare. Prin urmare, anunţ alegătorii blocului ACUM că voi părăsi fracţiunea platofma Demnitate şi Adevăr şi rămân deputat independent al blocului ACUM".

Sper foarte mult ca şi alţi colegi să înţeleagă în sfârşit faptul că blocul ACUM are nevoie urget de reovitalizare, coeziune şi organizare în ajunul dezastrului care îl aşteaptă la alegerile locale", a declarat Octavian Ţâcu.