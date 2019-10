Octavian Țîcu: M-am angajat în această campanie electorală pentru a salva oraşul Chişinău de Ion Ceban, Igor Dodon şi PSRM

Candidatul Partidului Unității Naționale la şefia Capitalei, Octavian Țîcu, a vorbit despre motivele pentru care a decis să se lanseze în campania electorală.



"În acest an am avut două scrutine, unul parlamentar şi unul de candidat la Primărie. În 24 februarie, pe circumscripţia 16 Ungheni, am luat 9.000 de voturi, dintre care 5.500 în municipiul Ungheni. Şi în acest scrutin sunt aproximativ 11.000 de oameni care au votat pentru candidatura mea la Primăria oraşului Chişinău. În total, un calcul elementar, sunt 20.000 de cetăţeni care au votat în acest an. Un mandat care în actualul Parlament al Republicii Moldova îl are un singur deputat. Este vorba de Ion Ceban. Prin urmare locul meu este în Parlament şi eu merg în Parlament cu un mandat dat de 20.000 de cetăţeni, care sunt antisistem, anti binom şi anti penali. 5 procente, atât caracter şi demnitate a avut oraşul Chişinău în această campanie electorală. Plus minus 2-3 procente, care nu pot să le pretind de la alţi candidaţi care au candidat înafara binomului penalilor şi reprezentanţilor de penali. Dar aceste cinci procente vor avea din partea mea întotdeauna un respect aparte pentru că îmi dau curajul şi încrederea că pot să abordez în continuare viaţa noastră politică, fără a fi influenţat sau intimidat.

A fost o campanie în care am fost supus lenşaj mediatic nemaiîntâlnit, în condiţiile în care, aşa cum ştiţi, reputaţia mea sportivă şi academică a fost ireproşabilă de-a lungul vieţii mele. Mă refer atât la atacurile care au venit din interiorul Blocului ACUM, din partea unioniştilor, pseudo-unioniştilor şi partidului socialiştilor, prin varii reţele de troli, care s-au detat la această campanie de defaimare.

M-am lansat la această campanie electorală pe data de 29 septembrie şi în doar trei săptămâni am reuşit crearea unei platforme politice alternative acestei cârdăşii între ACUM şi PSRM, care vă asigur că va creşte în timp pentru că nu există alternativă şi opoziţie politică constructivă la ora actuală.

Câteva cuvinte legate de întrebările pe care le anticipez. O să mă refer la 3 dintre ele: 1. M-am angajat în această campanie electorală pentru a salva oraşul Chişinău de Ion Ceban, Igor Dodon şi partidul socialiştilor, care cred că în eventualitatea unei victorii vor duce la o izolare a Chişinăului şi a Republicii Moldova aşa cum suntem actualmente din cauza lui Igor Dodon. Prin urmare vom duce până la capăt această cruce şi vom depune toate eforturile ca Ivan Ceban şi partidul socialiştilor să nu ajungă la conducerea oraşului Chişinău. Nu-mi retrag niciun cuvânt în privinţa lui Andrei Năstase, lucrurile care le-am spus în campania electorală rămân valabile, pentru că eu sunt un om al cuvântului. Vreau să spun că suportul meu personal şi a echipei partidului Unităţii Naţionale către Andrei Năstase în turul doi de alegeri va fi condiţionat de angajamentul ferm de a nu avea nicio colaborare cu partidul socialiştilor şi de constituire a unei alianţe proeuropene şi româneşti pentru Chişinău. Doar în aceste condiţii vom merge să-i acordăm susţinerea, punând mai presus de orice principiile noastre de la care ne-am revendicat în campanie şi lucrurile care ni le-am asumat.



De asemenea, nu-mi retrag niciun cuvânt din ceea ce am spus în campania electorală despre Dorin Chirtoacă. N-am contestat niciodată faptul că Dorin Chirtoacă este un unionist român. La fel şi faptul că Mihai Ghimpu a făcut lucruri importante pentru cauza românească. Dar nu pot accepta ca în spatele acestui ideal să fie construită o reţea de corupţie, cu interese mărunte de grup şi aş recomanda lui Dorin Chirtoacă să renunţe la sindromul Şor. "Că am făcut ceva pentru Chişinău, dar în schimb am furat mult". Nu te poţi acoperi cu lucruri care-ţi ies nemijlocit din obligaţiile tale de primar şi în spatele lor să realizezi această schemă de corupţie imobiliară de interese de clan şi de grup. Perspectiva unui pol unionist, reprezentat la ora actuală de două partide politice PUN şi Partidul Liberal, va fi posibilă doar atunci când vor dispărea toate suspiciunile faţă de Dorin Chirtoacă şi Partidul Liberal din punct de vedere a justiţiei. Dosarele intentate pe corupţie trebuie să aibă o finalitate sau să fie dizavoate, pentru că doar aşa vom putea clădi pentru alegerile anticipate un bloc, să negociem principiile unui bloc unionist.



