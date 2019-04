Octavian Gratii, duel de foc. Pugilistul nostru va lupta pentru titlu de CAMPION cu Evgheni Vazem

foto: publika.md

Confruntare importantă pentru Octavian Gratii! Pugilistul moldovean va lupta cu rusul Evgheni Vazem pentru titlul de campion al Republicii Moldova International, la "Professional Boxing Show", prima competiţie de box profesionist organizată în ţara noastră.



Duelul va avea loc în limitele categoriei de până la 63,5 kilograme.



"Sunt bucuros că am onoarea să lupt pentru ţara mea, pentru oraşul meu. MUSCA E un luptător destul de experimentat. Are multe meciuri la amatori, are meciuri la nivel profesionist, dar trebuie de văzut. Cine este mai puternic şi are mai multă dorinţă, acela va învinge", a spus Octavian Gratii.



Boxerul nostru susţine că l-a studiat minuţios pe adversarul său.



"Mai mult stă pe loc, nu se mişcă. Nu este puncher, adică nu are lovitură de K.O.", a mai spus Octavian Gratii.



Gala se va desfăşura pe 13 aprilie la Sala Polivalentă din Chişinău. Capul de afiş este este duelul pentru centura de campion al Asiei conform versiunii WBA în categoria de de greutate de până la 61 de kilograme dintre uzbekul Ravşanbek Umurzakov şi filipinezul Roberto Gonzales. Confruntarea va avea 10 runde. În cadrul serii sunt programate 12 lupte.



Evenimentul de sâmbătă, este organizat de Promoţia IBC, Federaţia Naţională de Box şi Ministrul Educației, Culturii și Cercetării.