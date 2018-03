Octavian Armaşu: Moldova va primi suportul de asistenţă macrofinanciară de 100 de milioane de euro

Republica Moldova va primi suportul de asistenţă macrofinanciară. Declaraţia a fost făcută de ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, în cadrul şedinţei Consiliul Parlamentar pentru Integrare Europeană şi vine pună capăt tuturor speculaţiilor în acest sens.



"Ca să liniştesc pe toată lumea: noi vom primi suportul de asistenţă macrofinanciară", a declarat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu.



Potrivit lui Armaşu, memorandumul de înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană conţine 28 de condiţionalităţi pe diverse domenii precum: guvernanţa publică, combaterea corupţiei, reformele în domeniul energetic, guvernanţa în sectorul financiar, climat de afaceri, etc. Prin urmare, pentru I tranşă, Republica Moldova trebuie să îndeplinească 10 condionalităţi, pentru a II - 8, iar pentru a III - 10 condiţionalităţi.



"În luna ianuarie la Chişinău a avut loc o misiune de evaluare a condiţionalităţilor tranşei I. Ulterior am primit o scrisoare în care a fost apreciat felul cum am pregătit misiunea şi cum am cooperat cu evaluatorii. Şi a fost apreciat faptul că autorităţile dau o prioritate foarte înaltă implementării acestor condiţionalităţi din acord şi s-au solicitat unele precizări şi definitivarea unor acţiuni pentru prima tranşă, pe care noi suntem aproape gata să le raportăm că sunt finalizate", a declarat Armaşu.

Şeful de la Finanţe a menţionat care sunt acestea: - Acţiunea 5 - Capacităţile operaţionale ale oficiului pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor - prin aprobarea structurii şi efectivului limită prin numirea şefului şi şefilor adjuncţi, prin asigurarea cu sediu şi buget suficient. "Practic hotărârile de Guvern în acest sens sunt pregătite, miercurea viitoare vor fi aprobate", a spus Armaşu. - Activitatea Autorităţii Naţionale de Integritatea (ANI) prin recrutarea primului grup de inspector selectaţi printr-un proces competitiv şi transparent bazat pe merite. Cadrul normativ pentru ANI este aprobat, iar Guvernul a suplementat bugetul, astfel încât ca instituţia să poată angaja primii inspectori cât mai curând posibil. - Acţiunea 7 - Funţionarea eficientă a Agenţiei de recuperare a bunurilor infracţionale - prin alocarea unor resurse bugetare şi personale suficiente. În prezent sunt prevăzute opt unităţi de personal pentru agenţie. După adoptarea hotărârii de Guvern din 28 martie, ca urmare a extinderii competenţelor ARBI, a fost majorat efectivul şi va contitui 18 unităţi. Pentru salarizarea a încă 10 unităţi de personal este necesare suplinirea surselor financiare cu încă 1.5 milioane de lei. - Acţiunea 4 - Crearea comisiei parlamentare responsabile de auditul public. - "Avem o subcomisie creată. Comisia Europeană cu înţelegere a primit informaţia că pregătim baza legală pentru a crea o astfel de comisie, prin urmarea solicitarea care a venit de la Bruxelles este să oferim explicaţii în acest sens. Urmează să prezentăm rapoartele privind audierea rapoartelor Curţii de Conturi în 2017, de către preşedintele Comisiei parlamentare Buget şi Finanţe şi totodată să prezentăm informaţii privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi", a declarat ministrul Finanţelor.

Totodată, Octavian Armaşu a declarat că autorităţile deja au implementat două acţiuni pentru cea de-a doua tranşă şi anume: metodologia de verificare a declaraţiilor de avere şi a conflictelor de interese şi legea privind eficienţa energetică, fiind aprobată.

"În procesul de implementare sunt mai multe acţiuni. Iată câteva dintre ele:



- Adoptarea legii privind activitatea bancară - Lege deja adoptată, urmează să fie adoptate şi actele subordonate. Totodată aici Băncii Naţionale i se solicită introducerea noilor cerinţe faţă de capital şi armonizarea cu cerinţe de capital cu directivele UE. Parţial am implementat, parţial suntem în proces de completare.



- Comisia Naţională a Pieţei financiare - trebuie să adopte un plan de acţiuni pentru auditul acţionarilor tuturor companiilor de asigurări pentru identificarea beneficiarilor finali. Acţiunea este în proces de derulare. Este şi o acţiune în cadrul acordului cu FMI care vizează şi societăţile de asigurări. Acţiunea este la etapa finală.



- Elaborarea şi prezentarea de Guvern a proiectului Legii privind parteneriatele publice-private şi Legea privind companiile de utilităţi pentru a reglementa mai bine concesiunile şi parteneriatele publice-private şi procurările în cadrul companiilor de utilităţi - în acest caz, procesul a demarat, lucrăm la aceste proiecte şi în timp util vor fi prezentate Parlamentului.



- Revizuirea sistemului de promovare a judecătorilor - se solicită modificarea legii care stabileşte regulile de promovare a judecătorilor în sistemul judecătoresc.



- Stabilirea unui mecanism eficient de responsabilizare a judecătorilor - Parlamentul trebuie să adopte legea privind resposabilitatea disciplinară a judecătorilor. Este în proces de implementare", a declarat Armaşu.



"Deja avansăm şi cu tranşa a treia. Au fost deja finalizate două acţiuni, iar celelalte acţiuni sunt la etapa de implementare", a precizat ministrul Finanţelor.

PUBLIKA.MD aminteşte că asistența macrofinanciară oferită Republicii Moldova este în valoare totală de 100 milioane de euro, dintre care 60 milioane de euro vor fi acordate sub formă de împrumut, iar 40 milioane de euro - sub formă de grant.

Resursele financiare vor fi alocate în trei tranșe egale, în funcție de progresele înregistrate în implementarea prevederilor Memorandumului cu Fondul Monetar Internațional și a condiționalităților stabilite între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Asistența macrofinanciară din partea UE va contribui la crearea unui cadru macroeconomic stabil în țara noastră, favorabil pentru implementarea reformelor structurale.