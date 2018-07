Octavian Armaşu despre amânarea primei tranşe: Moldova va încerca să se descurce

A fost o decizie politică, iar pentru Guvern a însemnat un cuţit în spate. Astfel a comentat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, amânarea primei tranşe din cele o sută de milioane de lei promise Guvernului de la Chişinău.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii "Tema Săptămânii" de la Canal 2.



"Până la urmă, s-a luat o decizie po-li-ti-că! Ce înseamnă pentru noi sistarea? Pentru Guvern, vă spun ce înseamnă: Ar fi ca un cuțit băgat în spate Guvernului, pentru că noi am lucrat onest, am lucrat mult și am făcut ce trebuia să facem. Până la urmă, eforturile noastre nu au fost apreciate la justa valoare. A fost trimis un semnal politic. S-a declanșat o bătălie politică acum", a spus ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu.



Ministrul Finanțelor susţine că Moldova va face tot posibilul să se descurce și fără aceşti bani.

Mai exact, este vorba despre suma de 30 de milioane de euro, din totalul asistenţei promise de UE şi amânate ca urmare a nevalidării alegerilor din municipiului Chișinău.