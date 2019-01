OCHIŞANU A CĂZUT CU LIFTUL. Incidentul s-a produs într-un centru comercial din Capitală

Interpreta Adriana Ochişanu a trecut prin clipe de coşmar. Artista a căzut în gol cu liftul de la etajul patru al unui centrul comercial din Capitală.



"Am început să apăs toate butoanele, nici o reacţie. Iarăşi am început să le apăs şi tot aşa am încercat de mai multe ori. După care am apăsat soneria în caz de urgenţă. Am apăsat de vreo cinci ori câte vreo zece secunde. La un moment dat s-a pornit liftul şi s-a stins lumina şi cu o viteză mare, şi-a luat o viteză în jos", a spus interpreta Adriana Ochișanu.



Interpreta spune că a tras o sperietură soră cu moartea şi s-a ales cu câteva răni uşoare.

Când a încercat să ceară explicaţii de la administraţia centrului comercial, a fost agresată verbal şi alungată din birou. De aceea, a decis că va depune o plângere la poliţie.