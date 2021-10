Obligativitatea vaccinării a dus la reducerea stocului de ser în ţară. În următoarea perioadă nu vom primi nicio donaţie

Obligativitatea prezentării certificatului COVID pentru majoritatea activităților a dus la creșterea ratei de imunizare în rândul moldovenilor, spun medicii de la centrele de vaccinare. Între timp, stocul de vaccinuri se reduce, iar ANSP anunţă că în următoarea perioadă, ţara noastră nu va primi nicio donaţie.



"Multe persoane se adresează, iar noi îi întrebăm, care este motivul vaccinări. Aceştia ne spun că la serviciu au nevoie obligatoriu de certificat, restricţiile impuse de autorităţi cu privire la frecventarea sălilor de sport, cinema şi au nevoie de certificat, iarăşi îi motivează să vină să se vaccineze", a declarat şeful Centrului Municipal de Vaccinare, Cristina Boclincă.

"De ce am aşteptat mult timp să mă vaccinez? Situația aceasta nu m-a deranjat, dar dacă sunt restricții, trebuie să o fac."



"Eşti constrâns puţin. Nu poţi să circuli, pentru că trebuie să faci test sau trebuie să ai vaccin şi deja eşti constrâns. Aşa că alegi vaccin sau test care costă 800 de lei la fiecare circulaţie."



"- Am aşteptat să văd efectele şi deja am decis că merită să mă vaccinez. Ştiţi cum se specula că ar fi efecte negative şi de asta a intrat spaima în oameni."



ANSP anunță că cinci mii de doze de AstraZeneca expiră la sfârşitul lunii octombrie, iar 15 mii - la finele lui noiembrie.



"Noi depunem eforturi mari pentru a creşte cererea pentru vaccinul AstraZeneca şi a da prioritate la administrarea vaccinurilor care expiră", a declarat epidemiologul ANSP, Veaceslav Guţu.



Comitetul Naţional de Imunizare va decide dacă va propune Ministerului Sănătăţii vaccinarea cu a treia doză de Pfizer pentru persoanele de peste 60 de ani. Miercuri, responsabilii din sănătate au anunţat că iau în calcul opţiunea de a administra doza booster la 60 de mii de medici, care au primit până acum Pfizer. Deocamdată, nu a fost luată o decizie finală. Până acum au fost administrate un milion patru sute de mii de doze de vaccin, iar aproape 23% din populaţie are schema completă de vaccinare.