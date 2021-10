Obligativitatea de a purta acte de identitate, criticată de juriști: „Comisia nu are dreptul să instituie sancţiuni”

Decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de a obliga cetățenii să poarte acte de identitate este criticată de juriști. Aceștia pun la îndoială necesitatea măsurii în combaterea pandemiei. Mai mult, ei susțin că CNESP nu are atribuții să introducă sancțiuni.



Fostul viceministru al Justiției, Nicolae Eşanu, a scris pe Facebook că se opune introducerii unor norme coercitive de către Comisie.

„Nu am văzut motivarea și nu mă pot pronunța dacă impunerea acestei obligații poate fi considerată necesară pentru combaterea pandemiei. Dar dacă cumva norma a fost introdusă pentru a permite sancționarea celor care nu respectă regulile impuse de CNESP, atunci avem probleme, căci Comisia nu are atribuții în acest domeniu,”, a menționat Eşanu.



De cealaltă parte, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Svetlana Nicolaescu, susține că propunerea a venit din partea Ministerului de Interne și că obligativitatea de a avea un act de identitate a fost consultată cu juriștii.



„Această prevedere a fost inclusă la recomandarea reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, pentru a avea posibilitatea de a identifica persoanele care încalcă acest regim. Toate deciziile care sunt aprobate sunt consultate și sub aspectul juridic. Nu percep care ar fi elementul aici de încălcare a acestor prevederi privind protecția datelor cu caracter personal.”, a relatat Svetlana Nicolaescu, secretar de stat al Ministerului Sănătăţii.



Solicitat pentru o reacție, Ministerul Afacerilor Interne a confirmat că a venit cu propunerea ca toți cetățenii, cu excepția minorilor, să dețină acte de identitate atunci când ies din case.

„Această inițiativă este necesară pentru identificarea mai rapidă a persoanei, în caz contrar, conform legii, angajații Poliției fiind obligați să conducă persoana la sectorul de poliție pentru identificare.”, au precizat reprezentanții MAI.



O altă problemă depistată de juriști este că verificarea certificatului de vaccinare și a actului de identitate de către reprezentanții localurilor poate fi o încălcare a dreptului la viaţa privată.



„Trebuie să fie instituite filtre noi de securitate, pentru a putea accesa aceste informaţii, sau sub forma de coduri PIN, sau sub forma de semnături electronice, sau sub formă de autorizări suplimentare ca să nu permitem oricărui să ne poată verifica suntem noi vaccinaţi sau nu.”, a declarat Sergiu Bozianu, preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Vieţii Private.



Premierul Natalia Gavriliţa consideră că măsura nu ar trebui să creeze probleme şi se bazează pe bunul simţ al persoanelor care verifică actele de identitate.



„Atunci când se solicită testul este normal să se solicite și documentul de identitate, el poate fi pe telefon, o fotografie, este o verificare de bun simț care se face în toate țările europene. Comisia Națională de Sănătate Publică are baza legală pentru a adopta asemenea decizii.”, a precizat Natalia Gavriliţa, premier.



MAI precizează că verificarea buletinelor de identitate la intrarea în localuri este în răspunderea administraţiilor acestora. Actul de identitate demonstrează că certificatul Covid aparține și corespunde cu datele din buletin ale titularului", se menţionează în mesajul autorităţii.



Directorul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Eduard Răducan, susţine că verificarea actelor de identitate de către reprezentanţii localurilor nu este o problemă în contextul pandemiei. El a precizat doar că persoanele care verifică nu au voie să facă poze şi copii ale acestora. Potrivit deciziei CNESP din 13 octombrie, toţi cetăţenii, cu excepția minorilor, trebuie să aibă asupra lor acte de identitate când se află în spații publice închise sau deschise. De asemenea, la intrarea în localuri se verifică certificatele de vaccinare sau testele.