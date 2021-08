Obligaţi să caute altă şcoală. 28 de elevi de la un liceu din Capitală, în stradă cu o săptâmână înainte de începerea anului şcolar

28 de elevi de la liceul "Nicolae Milescu Spătaru" din Capitală s-au trezit în stradă cu o săptâmână înainte de începerea anului şcolar după ce administraţia liceului i-a anunţat că renunţă la singura clasă a zecea. Directoarea liceului spune că nu a primit acordul Direcţiei Educaţie pentru a activa cu o singură clasă de-a zecea, iar pentru a doua nu a găsit suficienţi elevi.

Părinţii şi elevii care urmau să meargă în clasa a zecea au aflat cu stupoare că trebuie să se mute la alt liceu:



"Copilul a mers la şcoală în 26 august şi m-a anunţat că nu mai merge în clasa a zecea. Suntem şocaţi, nimeni nu înţelege ce se întâmplă. Cu greu am reuşit să luăm actele atunci, când ne-au anunţat, când era ultima zi lucrătoare urmată de zilele libere. Acum nu putem face nimic".



"Suntem trişti, doi copii de-ai mei învaţă în această şcoală. Când am primit vestea, am fost şocaţi, credeam că e vorba de o glumă, pentru că elevii au primit manualele, au pregătit caietele, au făcut ordine în sala de clasă".



"Noi ne-am pregătit că vom învăţa în Liceul "Nicolae Milescu Spătaru", dar acum, în trei zile, trebuie să căutăm o altă instituţie. Eu am fost şocată, cred că directorul ar fi trebuit să ne anunţe din timp. Nu ştiu ce vom face mai departe".



Viitorii liceeni spun că au învăţat la Liceul Teoretic "Nicolae Milescu Spătaru" din clasa întâi:



"Noi am venit la şcoală pentru pregătiri, dirigintele a venit un pic mai târziu, cam peste 20 de minute a intrat în clasă împreună cu directorul şi ne-au spus că nu va fi clasă de a zecea în instituţie. Suntem foarte dezamăgiţi, noi ne dorim să rămânem în această instituţie".



"Profesoara care trebuia să ne fie dirigintă s-a bucurat foarte mult, iar când ne-au anunţat că nu se formează clasă, s-a întristat mult, chiar a plâns. Trist".



"Noi toţi am depus actele în această instituţie, pentru că am vrut să rămânem împreună şi la liceu. Când am aflat că nu se formează clasă, ne-am întristat mult. O să merg într-un alt liceu, dacă nu se va schimba nimic, dar mi-ar fi plăcut să rămân în această instituţie".



Potrivit regulamentului Ministerului Educaţiei, un liceu poate primi elevi în clasa a zecea doar dacă adună cel puţin două clase a câte 25 de elevi. Şeful adjunct al Direcţiei Educaţie Chişinău, Viorica Negrei, spune că Direcţia i-a anunţat pe directorii de şcoli că trebuie să respecte regulamentul emis de Minister şi a precizat că sunt locuri libere în alte instituţii.



Directorul liceului, Govhar Buiniţcaia, nu a vrut să ne ofere un interviu, dar ne-a explicat că a solicitat Direcţiei Educaţie să le permită să activeze cu o singură clasă de-a zecea. Răspunsul negativ a venit abia în 26 august, când au şi fost anunţaţi elevii şi părinţii. Lor li s-a recomandat să aleagă un alt liceu din rectorul Râşcani.