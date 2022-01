„Obiectivul meu la Olimpiadă este să am patru manşe curate”. Doina Descalui, despre Jocurile Olimpice de la Beijing

Doina a început de la competiţiile de juniori, apoi pas cu pas a ajuns să participe la etapele Cupei Mondiale de seniori, După multă muncă, obiectivul a fost atins. Ea a devenit prima femeie din Moldova, care va reprezenta ţara noastră la Jocurile Olimpice de iarnă în proba de sanie."Visul meu a devenit realitate, în sfârşit după şase ani de muncă. Cred că acesta este un vis a fiecărui sportiv, care începe a practica orice gen de sport. Am emoţii pozitive, dar sunt încă în stare de şoc, pentru că până la ultimul concurs era 50 la 50 dacă mă calific sau nu mă calific.", a declarat Doina Descalui, sportivă.Doina Descalui va debuta la Olimpiada de la Beijing pe 7 februarie. După calificare, ea şi-a trasat deja şi primele obiective la competiţie."Obiectivul meu la Olimpiadă este să am patru manşe curate, adică patru coborâri pe pârtie, să ajung cu bine la linia de finiş şi să nu am prea mari emoţii."De când a început să practice acest gen de sport, Doina este antrenată de Bogdan Macovei, sportivul din România care a reprezentat Republica Moldova la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice în această probă."Eram convins că o să facă faţă în viitor. Prin antrenamente o să ajungă la cel mai înalt nivel. S-a adeverit şi iată a obţinut calificarea. Fericirea este imensă. Ambiţia mea personală a fost ca să avem sportivi moldoveni la Olimpiadă.", a spus Bogdan Macovei, primul antrenor al Doinei Descalui.Pe lângă Doina Descalui, Moldova ar putea mai avea sportivi în această probă la Olimpiadă. Este vorba de tandemul Ion Şişcanu/Iulian Oprea.