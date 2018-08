OBIECTE INTERZISE ÎN AVION: Ce iau moldovenii la bordul avionului chiar dacă sunt atenţionaţi că nu au voie să o facă

Sticle cu alcool şi apă, parfumuri, foarfece, cuţite şi chiar muniţii. Sunt doar câteva dintre lucrurile interzise pe care moldovenii încearcă să le ia la bordul avionului chiar dacă sunt atenţionaţi că nu au voie să o facă.

Zilnic, sute de astfel de obiecte sunt aruncate în tomberoanele de la aeroportul Internaţional Chişinău.



Apa îmbuteliată este probabil cel mai banal lucru interzis în aeronavă. Oamenii însă nu prea ţin cont de această restricţie.

Este şi cazul acestui bărbat, care a preferat mai degrabă să bea pe loc un litru de apă, decât să arunce sticla la tomberon.



"După părerea mea, apa se poate. De ce nu s-ar putea apă? Lumea ce nu bea apă? Toţi beau apă. Pentru ce să o arunci?"



Anul trecut în geanta unui pasager, poliţiştii de frontieră au depistat chiar şi un pistol nedeclarat.



"Un cetăţean al Republicii Moldova a plasat în bagajul său de mână, arma de foc pe care o posedă legal. Aşa şi a spus, a uitat să o scoată din bagaj. Arma a fost ridicată", a spus şeful de secţie, Poliţia de Frontieră Aeroport, Chiril Drozdovchi.



Şi dacă unii dintre pasagerii prinşi "cu mâţa-n sac" recunosc faptul că au ştiut despre aceste interdicţii dar au vrut să-şi încerce norocul, alţii o fac pe mortul în popuşoi.



"Poate nu s-a adus la cunoştinţă. Nu ascultă. Cu siguranţă nu pot să zic nimic."



"De unde să ştiu? Trebuie să-i întreb pe controlori. Dar din câte ştiu, obiecte tăioase, arme sau droguri."



"Eu de câte ori am mers, am zburat cu avionul, nu am văzut, nu am observat să găsească la cineva, ceva interzis, vă spun sincer."



"Pasagerii comunică că nu cunosc, nu au cunoscut faptul că acest obiect este interzis la bordul aeronavei. Această informaţie este atât oferită şi de compania aeriană, cât şi pe panourile informative plasate în incinta aerogării"a spus şeful de secţie, Poliţia de Frontieră Aeroport, Chiril Drozdovchi.



În primele 6 luni ale acestui an, cetăţenii moldoveni au traversat cu avionul frontiera de stat de aproape 285 de mii de ori.