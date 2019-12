Obiecte din universul Star Wars, scoase la licitaţie la Londra

La această licitaţie online sunt scoase spre vânzare aproximativ 100 de obiecte legate de "Star Wars". Licitaţia are loc cu câteva săptămâni înainte de lansarea filmului "Star Wars: The Rise Of Skywalker", ultima producţie din noua trilogie "Star Wars", scrie agerpres.ro Valoarea estimată a figurinelor, jucăriilor şi replicilor de recuzită scoase la licitaţie variază între 100 de lire sterline şi 60.000 de lire sterline. Cea mai valoroasă piesă a colecţiei, prototipul unei căşti de Imperial Stormtrooper din 1976 are preţul estimat de vânzare între 30.000 şi 60.000 de lire sterline.Casa de licitaţii Sotheby's a mai organizat o vânzare similară în 2015, când designerul japonez NIGO şi-a scos la licitaţie colecţia personală de obiecte Star Wars.Printre obiectele scoase la licitaţie se numără o cască promoţională C-3PO din 1983 şi o machetă a navetei spaţiale Millennium Falcon din 1980.