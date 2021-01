Obiceiurile de Sfântul Vasile sunt respectate în toată Moldova. Cete de semănători au mers astăzi din casă-n casă

Potrivit tradiţiei strămoşeşti, în dimineaţa Zilei de Sfântul Vasile pe stil vechi, cetele de semănători merg din casă în casă şi urează gazdelor un an îmbelşugat. Copiii se îmbracă în straie populare, îşi încarcă torbele cu porumb şi grâu, iar gospodarii îi aşteaptă cu dulciuri, colaci şi bani.Obiceiul este respectat şi în familia Cerescu din satul Puhoi, raionul Ialoveni."- Primiţi semănătorii? - Primim, primim!- Sorcova, vesela, să trăiţi, să înfloriţi, ca merii, ca perii, în mijlocul Primăverii!- Mulţumim frumos, să fiţi sănătoşi şi voi! "Copiii spun că an de an se duc cu semănatul, pentru a cinsti tradiţia."Eu acest obicei l-am luat ca o tradiţie să mă duc să semăn cu fraţii şi cu prietenii mei.""De obicei mă duc cu familia, însă am mulţi prieteni şi plec cu fraţii şi surorile.""Eu cred că asta înseamnă să te duci să le aduci soare şi lumină în casele oamenilor."Soţii Cerescu spun că se bucură să primească semănătorii care le vestesc un an roditor."Primim în tot anul colindători, hăitori, semănători şi sperăm că peste ani o să-i primim. Ne rugăm să avem sănătate şi un an bogat.", a declarat Zinaida Ciorescu, locuitoare a satului Puhoi, Ialoveni."Este baza omului de a supravieţui, dacă va fi grăuntele pe masă, va fi şi viaţa frumoasă. Am servit cu dulciuri şi fructe, aşa zisele cireşele de iarnă.", a declarat Mihai Ciorescu, locuitor al satului Puhoi, Ialoveni.Şi în satul Hogineşti din raionul Călăraşi, semănătorii au trecut pe la mai mulţi gospodari.Cetea de semănători din ansamblul "Bujoreii" au păşit şi pragul emisiunii Telemagazin de la postul Canal 2.