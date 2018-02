Obezitatea poate fi contagioasă! Ce spun oamenii de știință

Obezitatea poate fi contagioasă! La această concluzie au ajuns mai multe echipe de cercetători din domeniul medical și al nutriției care au încercat să afle, prin studii ample, care este cauza creșterii alarmante a numărului de supraponderali. Vinovatul depistat de oamenii de știință este… comportamentul imitativ.

Numărul persoanelor supraponderale a crescut amețitor, inclusiv în comunitățile în care, până acum 10, 20 de ani, alimentația tradițională împiedicase apariția unor astfel de probleme. În afară de cauzele cunoscute – renunțarea la gătit în favoarea semipreparatelor, înmulțirea fast-food-urilor, prezența aditivilor (mulți care pot da dependență) în alimente, consumul de băuturi carbogazoase -, cercetătorii au descoperit un nou factor ce duce la acumularea de kilograme: comportamentul imitativ, scrie libertatea.ro.

Conform unui studiu realizat de cercetători de la University of Southern California, care au analizat nu doar obiceiurile alimentare a peste 1.000 de familii, ci și obiceiurile sociale ale membrilor acestora, sunt mai predispuși la îngrășare cei care au rude, prieteni sau colegi supraponderali. Când sunt în compania acestor persoane cu kilograme în plus, normoponderalii împrumută comportamentul lor – mănâncă mai gras sau mai mult decât le trebuie, ronțăie între mese (deși știu că asta duce la acumularea de kilograme) și nu se simt vinovați că fac aceste lucruri. În plus, compania supraponderalilor îi face să nu se jeneze dacă iau la rândul lor în greutate.

Un alt studiu, condus de o echipă de la University of Hawaii, a ajuns fix la aceeași concluzie. Cercetătorii au constatat nu numai că persoanele slabe tind să-și imite prietenii sau colegii supraponderali, ci și că aceștia din urmă îi încurajează pe normoponderalii de lângă ei să se îngrașe!

Cercetătorii de la Harvard Medical School au condus însă poate cel mai extins studiu, ținând sub observație 12.000 de oameni vreme de 32 de ani. Ei au concluzionat, la finalul acestei perioade, că obezitatea este contagioasă, iar dacă partenerul tău de cuplu, un prieten foarte apropiat, cu care petreci mult timp, sau colegul lângă care stai la serviciu e gras, sunt 50% să te îngrași la rândul tău.

Ce e de făcut, în consecință? Oamenii de știință spun că, având în vedere noile date, trebuie schimbat modul de abordare a luptei cu obezitatea. Mai exact, programele de slăbit trebuie orientate nu către individ, ci către grupuri.

Nu trebuie omise nici cele mai noi tratamente pentru obezitate descoperite de cercetători.